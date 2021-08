Parquet Courts anuncia su nuevo álbum con la rola "Walking at a Downtown Pace"

Vayan sumando a Parquet Courts a la extensa lista de regresos de 2021 porque ya es oficial: vienen con material bajo el brazo. La banda neoyorquina por fin romperá la racha de tres años de ausencia que venía arrastrando y como se dice por ahí, ‘la mesa está servida’ para el lanzamiento de un nuevo álbum.

Este miércoles, el grupo encabezado por Andrew Savage liberó el video oficial para “Walking at a Downtown Pace”, sencillo con el que oficialmente anuncian su próxima entrega discográfica titulada Sympathy For Life que se lanzará hacia finales de octubre venidero. Y eso no es todo ya que para promocionarlo, tiene pensados algunos eventos especiales alrededor del mundo.

Parquet Courts comparte el tema “Walking at a Downtown Pace” y anuncia nuevo álbum

Han pasado tres años desde que Parquet Courts lanzó su último material discográfico, el cual se tituló Wide Awake! Desde entonces, la banda se ha mantenido un tanto alejada del foco de los medios y nos dejaba a la espera de un próximo lanzamiento en grande…. y así sucedió.

El grupo por fin le pone fecha a su nuevo álbum. Como dijimos, este llevará por nombre Sympathy For Life y está programado para lanzarse el próximo el 22 de octubre, con lo que abrirán una nueva etapa en su carrera ya encaminados hacia la recta final de este 2021. En esta oportunidad, Andrew Savage, Austin Brown y compañía quieren darle a sus fans un poco de rolitas bailables y explican con algunos ejemplos quiénes fueron sus influencias en este material.

“Históricamente, se han hecho algunos discos de rock asombrosos al mezclarse con la cultura de la música dance, desde Talking Heads hasta ‘Screamadelica’ [uno de los mejores discos de Primal Scream]. Nuestro objetivo era incorporar eso a nuestra propia música. Cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, ha ido a más fiestas de baile. O más bien, estábamos prepandémicos, que es cuando se hizo este récord”, menciona Brown en un comunicado vía Consequence Of Sound.

Además, Parquet Courts celebra en este 2021 sus 10 años como banda (su primer álbum, American Specialities, lo lanzaron en 2011), un aspecto que hace aún más especial el anuncio de su nueva placa discográfica. “El mayor activo que tenemos como artistas es la banda. Después de 10 años juntos, nuestro mayor instrumento es el otro“, agregó Austin Brown.

Para comenzar con la promoción de Sympathy For Life, la agrupación liberó el video de “Walking at a Downtown Pace” con un video donde los vemos recorrer las calles de Nueva York en un ambiente que va de la vida cotidiana a la fiesta. Pasen a verlo a continuación.

La banda prepara sorpresas en diferentes partes del mundo

Como parte de su regreso a la escena, Parquet Courts también tiene preparadas unas sorpresas bastante interesantes alrededor del mundo. Se trata de The Power of Eleven, una serie de 11 eventos globales (es decir, uno por cada track del nuevo disco) en los que la banda ofrecerá un show -no necesariamente musical o tocado por ellos- muy especial.

La semana pasada, el 12 de agosto, el primero de estos eventos se realizó en Nueva York y se basó en un desfile en el centro de Manhattan, con todo y banda de guerra. Los próximos eventos misteriosos tendrán lugar en Tokio, Londres, Ciudad de México, Chicago, París y más ciudades. ¿Qué preparan en cada una? No se sabe, pero POR ACÁ puedes ir consultando la información, fechas y en cada ciudad, estarán ofreciendo merch especial por cada evento. A ver qué se traen entre manos para la capital mexicana.

Aquí el resumen del show organizado el pasado 12 de agosto en Manhattam:

Tracklist de Sympathy For Life:

1. Walking at a Downtown Pace

2. Black Widow Spider

3. Marathon of Anger

4. Just Shadows

5. Plant Life

6. Application Apparatus

7. Homo Sapien

8. Sympathy for Life

9. Zoom Out

10. Trullo

11. Pulcinella