No cabe duda que el cierre del 2023 en cuanto a eventos importantes se está poniendo buenísimo. Lo decimos porque el final del año nos está dejando verdaderos showsazos imperdibles y definitivamente, dos de ellos son los conciertos de Paul McCartney en México, que de plano nos dejaron con la boca abierta.

Fue en 2017 la última vez que Sir Paul estuvo en nuestro país, cuando tocó en el Estadio Azteca. Sin embargo, después de seis años de aquellas fechas, el ex Beatle volvió por la puerta grande con su Got Back Tour para tocar en el icónico Foro Sol de la CDMX, el lugar donde comenzó el romance entre el músico británico y sus fans mexas hace más de dos décadas.

Paul McCartney dio el primero de dos conciertos en el Foro Sol de la CDMX/Foto: Stephania Carmona.

Paul McCartney se lució con su primera noche en México

Como era de esperarse, los conciertos de Paul McCartney en México causaron un montón de expectativas. Sobre todo porque para muchos, esta sería una de las últimas oportunidades que tendremos para ver a una leyenda de este tamaño de este lado del charco. Pero fuera de eso, el concierto de plano fue uno de los mejores y más increíbles que nos ha tocado presenciar este 2023.

Durante casi tres horas y con 39 rolas, Macca se rifó tocando rolas de toda su carrera musical. Desde The Beatles y Wings hasta su trayectoria en solitario (tanto canciones de antaño y otras más nuevas), no hubo ninguna de sus eras que no tuviera presencia en el show que se aventó en el Foro Sol. En pocas palabras, Paul nos regaló una noche llena de clásicos e himnos universales (acá les dejamos la reseña).

Sir Paul se aventó un showsazo lleno de hits/Foto: Stephania Carmona.

Lenny Kravitz estuvo en el show de Sir Paul en el Foro Sol

Por supuesto que los verdaderos fans from hell de Paul McCartney estuvieron presentes en el Foro Sol, cantando cada una de las rolas y disfrutándolo como si no hubiera un mañana. Sin embargo, nosotros los “simples mortales” no fuimos los únicos que estuvimos en el primer concierto del Got Back Tour en México, pues hubo varios invitados especiales.

De entrada, todos nos quedamos con el ojo cuadrado cuando nos enteramos que dentro del público que se lanzó a ver a Sir Paul estaba ni más ni menos que Lenny Kravitz (rodeado de un enorme equipo de seguridad) quien sorprendió a todos los que andaban en la zona platino. Pero aunque ustedes no lo crean, también aparecieron un par de personas muy importantes para Macca.

Lenny Kravitz fue visto entre el público del Foro Sol. Foto: X

Nancy Shevell y hasta Olivia Harrison también vieron a Paul McCartney en México

Para empezar y que se den una idea, los fans de Paul McCartney se dieron cuenta que entre toda la multitud se encontraba Nancy Shevell, la mismísima esposa del ex Beatle (a quien le dedicó “My Valentine” en el concierto, una de las tantas rolas que el legendario músico ha escrito para ella). Por supuesto que al reconocerla, muchos no dejaron pasar la oportunidad de pedirle la foto del recuerdo.

Nancy Shevell estuvo en primera fila para ver a su esposo y se tomó fotos con los fans/Foto vía Facebook: Jezz Narvaez

Y se ve que Nancy se la pasó increíble en el show del Foro Sol/Foto vía Facebook: Jezz Narvaez

Sin embargo, ella no fue la única que estuvo presente en el Foro Sol. Para sorpresa de muchos, Olivia Harrison (la viuda del buen George Harrison) también le cayó al concierto en la CDMX. Por supuesto que Paul McCartney sabía esto, es por eso que cuando tocó “Something” además de recordar a su hermanito George, aprovechó para dedicársela a Olivia. Un momentazo de lagrimita, si nos lo preguntan.

A pesar de que en aquel momento pensamos que Paul le había dedicado a la distancia una de las mejores canciones de su esposo, Olivia andaba entre la multitud en la CDMX y por ahí hubo quienes sacaron sus dotes de paparazzi para tomarle una foto a la distancia. Definitivamente, en los conciertos de Maccca podemos encontrar toda clase de invitados especiales.

Olivia Harrison anduvo en el concierto y Paul McCartney le dedicó “Something”/Foto vía Facebook: Jezz Narvaez

