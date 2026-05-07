Lo que necesitas saber: Originarios de Gales, los Super Furry Animals es una banda casi de culto que se disolvió en 2016. Ahora, tras una década, están de vuelta en los escenarios.

¿La Mejor Banda del Mundo? Sí. Así la ven sus fans, quienes ven en esta banda una discografía impecable: “son incapaces de sacar un álbum malo”, se decía allá por inicios de los 2000, cuando inundaron al mundo con su pop psicodélico de altos vuelos.

Super Furry Animals, México 2016 / Foto: Instagram/a_cortes_r

Pero bueno, para quienes no los conozcan: ellos son Super Furry Animals, una banda fundada en Cardiff, en 1993… en Gales, donde quién sabe qué comen los chavos que pura música buena hacen. De allá son Catatonia, Young Marble Giants, Manic Street Preachers, John Cale… y los liderados por el alucinante Gruff Rhys.

Su disco más conocido es Rings Around The World, pero también destaca su increíble debut, Fuzzy Logic (1996)… y qué decir del Guerrilla y el extrañamente hermoso Mwng, con el cual le dijeron “no” a la fama y “sí” a cantar lo que les diera la gana y de la forma que se les antojara (es un álbum enteramente en galés y con un sonido más allá de lo excéntrico).

En 2016, la banda sacó una muy olvidable canción para celebrar que la selección de su país regresaba a un Mundial, dio un par de conciertos… y eso marcó su disolución. Sin embargo, la esperanza de volver a ver a los Animales Super Peludos de vuelta siempre estuvo ahí… y, ahora, 10 años después, están de vuelta. Notición (para los fans de esta banda de culto)… así que a escucharlos de nuevo.

Super Furry Animals / Foto: facebook.com/superfurryanimals.sfa

“Something 4 The Weekend”

De su disco debut, este fue el sencillo con el que Super Furry Animals se dio a conocer al mundo. Una canción potente, rapidita y sin grandes pretensiones. Qué buena es… lo mismo que otras del gran Fuzzy Logic, un disco que celebra (desde su nombre) la toma de decisiones basada en ambigüedades.

“Demons”

Una baladita que lleva el sello inconfundible de Gruff Rhys. Llena de sonidos pastosos que viajan en los oídos de manera deliciosa… y de frases que sólo reflejan lo confundido que uno está en este mundo: “Porque sé que tú sabes / Que sabemos que no saben lo que está pasando”…

“Nothern Lites”

Muchos instrumentos de viento en esta canción, que hacen que suene multicolor. Pues sí, como las luces del norte: intensa, danzante, cargada de una intensidad espontánea e irrepetible. Así la canción del Guerrilla. Otra de las grandes clásicas del repertorio de Super Furry Animals.

“Ymaelodi â’r Ymylon”

Una canción del increíble Mwng. Cuando la tocaron en el Show de Jools Holland, éste no dejó de mencionar que –diiiiiiiicen– el galés es el idioma de los poetas. ¿Será? Pues aquí Gruff Rhys y compañía se posicionan en contra de la globalización… y nunca sonó tan maravilloso ser globalifóbico y tratar de enaltecer a los pueblos periféricos.

“(Drawing) Rings Around the World”

Un pop que parece que llega directamente desde el espacio. Un psicodélico homenaje a The Beachs Boys que uno no puede sacar de la cabeza después de ponerle “play”. Del aclamadísimo álbum que los hizo conocidos e idolatrados, Rings Around The World… ya lo eran, al grado de darse el lujo de incluir como colaborador de una de las canciones a Paul McCartney, pero sólo para grabarlo comiéndose una verdurita (en “Receptacle to the Respectable”).

“Run! Christian, Run!”

Otra del Rings Around The World, porque no se puede dejar de mencionar a, quizás, la más épica canción en el amplio catálogo de los Super Furry Animals. Aquí, se van contra la fe ciega que piden algunas sectas religiosas. Seeeeee, como muchas bandas lo han hecho a lo largo de la historia… pero los de Gales, irónicamente, hacen un tema en el que muchos de sus fans no pudieron evitar caer en la idolatría.

“Bleed Forever”

El disco Phantom Power tiene canciones que a la primera se convirtieron en favoritas de fans y público que apenas comenzaba a saber de los Super Furry Animals ( nos referimos a “Hello Sunshine” y “Golden Retriever”)… pero esta canción es un poquiiiito superior. Llena de sonidos que la destacan del pop psicodélico en el que está bien insertada esta banda. Una más de esas canciones que, desde su batería inicial, atrapa.

“Ohio Heat”

Del Love Kraft de 2005. Una canción “simple”, pero llena de peculiaridades que obligan a escucharla más de una vez. Indescriptible, así que mejor pongan atención (más atención) a partir del minuto 2:20. ¿Qué pasa ahí? Quién sabe… la canción se va y regresa con una energía que hace soltar una sonrisa. Quizás por imaginar lo que se canta: “Calor de Ohio / Dulce como el azúcar de una remolacha / Elegante como zorros en la calle / La evolución parecía completa”.

“Run-Away”

Una hermosa canción que hace homenaje a la pared de sonido creada por Phil Spector. Así que, si esa forma en que estremece la batería les recuerda a algo pero no saben qué… pues sí, es “Be My Baby” de The Ronettes. Una baladota del Hey Venus!, el penútimo disco de los Super Furry Animals.

“Inaugural Trams”

Si The Divine Comedy hizo una canción sobre el National Express de Londres, aquí los Super Furry Animals se echaron una celebrando los tranvías… ¿por qué no? Un gustito que se dan los que viven en donde parece que no pasa nada. Con colaboración de Nick McCarthy de Franz Ferdinand… quien no fue requerido para tocar la guitarra, sino para echarse unas frases en alemán. Y con el disco en el que viene esta canción, se puso fin a los SFA. ¿Habrá algo más?