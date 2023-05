Pixies no vino a México durante su plenitud en los años 80-90, luego la banda se separó y sus fans acabaron por conformarse con nomás escuchar sus discos e imaginar lo que no fue. Pero hubo la esperada reunión y la más esperada primera visita a nuestro país en 2010… y, desde entonces, no han dejado de venir y sus conciertos ya son clásicos.

Clásico que desde hace semanas los boletos estaban agotados y que horas antes del show había varias personas buscando uno. Los que lo consiguieron entraron directo al Metropólitan, no porque el show estuviera por comenzar, sino porque la lluvia estaba recia y el paraguas se quedó en casa (clásico).

Black Francis / Foto: Cortesía OCESA / Lulú Urdapilleta

Más de 30 canciones en menos de dos horas

También, clásico (no sólo de Pixies, sino de muchas bandas): el concierto comenzó minutos después de lo pactado. Minutitos, tampoco mucho: por ahí de las 21:15. Pero, una vez que salieron a escena, Black Francis y compañía agarraron sus instrumentos y los tocaron casi sin pausas por cerca de dos horas.

“Cactus” y “Ana” fueron las primeras en sonar. Clasi… temazos aplaudidos, pero con los que el público no acabó de emocionarse. Eso medio sucedió con “Mr. Grieves” y “Caribou”… porque, a diferencia de otras ocasiones, Pixies no salió a reventar el lugar.

Pixies en el Metropólitan / Foto: Cortesía OCESA / Lulú Urdapilleta

Black Francis y compañía tocaron varias de su más reciente disco

Los “clásicos” llegaron, pero no de jalón y tampoco los demoledores como muchos esperaban. Las muy efectivas pero no tan conocidas “Vault of heaven”, “Who’s more sorry now?” y “Death Horizon” (con su desértica guitarra), calmaron los ánimos que sólo volvieron a encenderse con “Nimrod’s son”, “Here comes your man” y, sí cómo no, “Vamos”.

Luego de eso, otro bloque no tan coreado. Pero bueeeeno, con un setlist de 31 canciones, claro que Pixies podía darse ese lujo sin ninguna queja del público que, pacientemente, escuchó “Get simulated”, “Haunted house”, “Dreg of wine” y otro par más, todas del Doggerel… pues claro, sí así se llama el tour.

David Lovering y Paz Lenchantin / Foto: Cortesía OCESA / Lulú Urdapilleta

Pixies aplicó el clásico “lo mejor para el final”

Lo anterior ocurrió en la primera parte del concierto. Para la segunda, la banda estadounidense tenía preparado lo mejor, comenzando con el par del Doolitle “Gouge away” y “Wave of mutilation”, seguido del cover de Jesus & Mary Chain, “Head on”.

Y quizás esa fue la parte más ruidosa de la noche. Nunca llegaron “Broken face” ni “Bone machine”. Los Pixies se fueron por otra dirección, echando clásicos no tan rabiosos, pero sí de esos que hacen erizar la piel. ¿O quién no siente ‘algo’ cuando suena “Hey”?

Black Francis de Pixies / Foto: Cortesía OCESA / Lulú Urdapilleta

Clásico que sientes escalofrios con “Velouria”, desde que Joey Santiago crea esa atmósfera espacial con su guitarra, atizada por David Lovering y Paz Lenchantin, con su batería y bajo, respectivamente… todo para que Black Francis eche sus alaridos.

Y clásico: justo cuando ya se estaba poniendo bueno, el show acabó. Luego de – otra vez – “Wave of mutilation” (pero en su versión UK surf), sonó “Where is my mind?” como señal de que el cierre estaba cerca.

Con la muy emotiva “Winterlong”, Pixies dijo adiós… no sin antes tocar “Debaser”, con la que la banda hizo retumbar el Metropólitan como no pasó en toda la noche, quizás nada más para que nadie dijera el clásico “mmm, como que ya no rifan tanto”. Cerró de la manera en sonaron hace 13 años, cuando vinieron por primera vez . Todo un clásico.

Setlist Pixies 18/05/23

Cactus

Ana

Mr. Grieves

Caribou

Planet of Sound

Vault of heaven

Who’s more sorry now?

Death Horizon

Nimrod’s son

Rock a my soul

Here comes your man

Vamos

Get simulated

Haunted house

Thunder & lightning

Dreg of wine

The Lord has come back

Gouge away

Wave of mutilation

Head on (Jesus & Mary Chain cover)

Isla de Encanta

Monkey Gone to Heaven

—

Hey

—-

Velouria

Havalina

Wave of mutilation (UK surf)

Where is my mind?

Winterlong (Neil Young cover)

Debaser