Luego de la pausa obligada por el COVID-19 y el regreso de los conciertos en vivo, no podemos negar que uno de los shows que a muchos más nos emociona presenciar es el de The Killers, la banda de Las Vegas que el año pasado anunció su retorno a México para dar cuatro shows.

Como recordarán, fue en noviembre del año pasado cuando la banda liderada por Brandon Flowers anunció su regreso a nuestro país con dos shows en Monterrey, uno en Guadalajara y otro en CDMX, donde promocionarán su reciente disco ‘Pressure Machine‘, el cual lanzaron en agosto de 2021.

Foto: Getty Images

The Killers regresará a México para promocionar dos discos

Además de ese álbum, la agrupación estadounidense también visitará México para hacerle la promoción a su ‘Imploding The Mirage‘, disco que The Killers lanzó en el año 2020 y el cual no pudo tener su respectiva gira gracias a la emergencia sanitaria que ya todos conocemos.

Pero bueno, seguramente ya vieron que la gira de The Killers por nuestro país ya comenzó y lo hizo con el pie derecho. No sólo porque Brandon Flowers recibió su respectivo peluche del Dr. Simi que alguien en el público le lanzó durante su show de Monterrey, sino porque la banda ha agregado canciones que tenían años sin interpretar.

Brandon Flowers y compañía darán un show en la CDMX

Durante el primer show que dieron en la Arena Monterrey la noche del pasado martes 26 de abril, The Killers agregó a su setlist la canción “Here With Me”, una que pertenece al tracklist del disco ‘Battle Born’ (2012) y misma que Brandon y compañía no tocaban en vivo desde el año 2013. ¡Wow!

Cabe mencionar que hay canciones que The Killers agrega de manera repentina, pues en sus últimos shows han interpretado hasta el cover que hace unos años le hicieron a “Shadowplay”, canción de Joy Division cuyo video musical recordarán por tener fragmentos de la cinta Control, del director Anton Corbinj.

Y este es el posible setlist que The Killers tocará en el Foro Sol este 29 de abril

Independientemente de eso también hay canciones que ya son indispensables en esta gira de The Killers en el 2022. Y si ustedes son de los que se lanzarán al show del Foro Sol en la CDMX, acá les dejamos el posible setlist que la agrupación de Las Vegas podría interpretar esa noche del viernes 29 de abril.

1.- My Own Soul’s Warning

2.- When You Were Young

3.- In the Car Outside

4.- Smile Like You Mean It

5.- Shot at the Night

6.- Here With Me (podría cambiarla o agregar una más)

7.- Running Towards a Place

8.- Mr. Brightside

9.- Somebody Told Me

10.- Fire in Bone

11.- Cody

12.- A Dustland Fairytale

13.- Runaways

14.- Read My Mind

15.- Dying Breed

16.- Human

17.- Spaceman

18.- Bones

19.- All These Things That I’ve Done

20.- Caution