La historia de Pras Michel, el miembro de The Fugees acusado de conspirar contra Estados Unidos

No cabe duda que hay casos reales que muchas veces, superan la ficción y lo que vemos en el cine o la televisión. Y hoy estamos por contarles la impresionante historia de Pras Michel, el integrante de The Fugees que está siendo acusado de conspirar en contra de Estados Unidos… así como lo leyeron.

Para los que no recuerdan a The Fugees, fueron un grupo de rap y R&B que tuvo un montón de éxito en los 90, gracias a discos como The Score o Blunted on Reality. De esta agrupación surgieron artistas grandes, como Wyclef Jean, Lauryn Hill y el propio Pras Michel. Sin embargo, nadie se imaginaba que además de rapero y productor, tenía un trabajo secreto que lo metería en problemas.

Los integrantes de The Fugees (Pras Michel, Lauryn Hill Y Wyclef Jean) en 1994/Foto: Getty Images

Pras Michel, el integrante de The Fugees acusado de conspiración contra Estados Unidos

Y es que el pasado 26 de abril, Pras Michel fue declarado culpable de 10 cargos relacionados a una conspiración internacional que incluyó a los poderes más altos del gobierno de Estados Unidos. Para que se den una idea, al exintegrante de The Fugees lo acusan de conspiración para defraudar a EE.UU., de manipulación de testigos y de actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero, en este caso China.

Por todo esto, Pras Michel podría enfrentar hasta 20 años de prisión, aunque todavía no hay una fecha oficial para dictarle sentencia. Y quizá se estén preguntando cómo es que un productor y músico terminó involucrado en un conflicto de seguridad entre dos de las potencias más grandes del mundo. Bueno, pues ahí les va cómo estuvo la cosa.

Pras Michel durante su juicio en 2023/Getty Images

Jho Low, una de las personas clave en la historia de Pras Michel

De acuerdo con Bloomberg, todo comenzó en 2006, cuando Pras Michel conoció a Jho Low, un empresario malasio lleno de dinero que le gustaba la fiesta y salir con famosos. Para que se den una idea de la magnitud de la riqueza de Low, le dio regalos muy costosos a verdaderas celebridades de la lista A de Hollywood, puro peso pesado del entretenimiento.

Imagínense que la propia Kim Kardashian le dijo al FBI que había comprado un Ferrari usando 305,000 dólares que Jho Low le dio en efectivo. La supermodelo Miranda Kerr, con quien salió brevemente, recibió unos 8 millones de dólares en joyas. A Leonardo DiCaprio también le dio regalos carísimos, como un cuadro de Picasso de 3,2 millones de dólares y otro de Basquiat de 9,2 millones de dólares para su organización benéfica.

Jho Low en 2014/Foto: Getty Images

Jho Low también financió The Wolf of Wall Street, una película que DiCaprio había estado tratando de desarrollar durante años y que con esa lana logró estrenarla. Sin embargo, Low digamos que no era un empresario tan derecho que digamos, pues empezaron a aparecer varias acusaciones en su contra y de Pras Michel.

Las primeras acusaciones contra Pras Michel y Jho Low

Según CNN, en 2012, Jho Low le pagó 20 millones de dólares a Pras Michel para conseguir una foto con Barack Obama, a quien el rapero conocía de años atrás. Los fiscales aseguraron que el exintegrante de The Fugees desvió más de 800 mil dólares de ese dinero a la campaña de reelección de Obama, a través de una serie de donantes falsos.

En su defensa, Pras Michel declaró que nunca usó ese dinero bajo la influencia de Jho Low, sino que lo veía como una lanita extra en su cuenta que podía gastar como quisiera. Pero la cosa no paró ahí, ya que cuando Donald Trump llegó al poder de Estados Unidos en 2017, se intensificaron las investigaciones en contra de Low.

Jho Low en una conferencia en 2014/Foto: Getty Images

Y es que para el gobierno estadounidense, Low jugó un papel importante en el fraude de miles de millones de dólares de la empresa 1MBD, el fondo soberano de Malasia. En ese instante y de acuerdo con los fiscales, Jho buscó de nuevo a Pras Michel para pedirle su ayuda, pero ¿de qué manera?

Bueno, pues presuntamente, Jho Low le dio más de 100 millones de dólares a Pras Michel para que le ayudara a meterle presión al gobierno, incluido Trump, para que olvidaran la investigación en su contra. Los fiscales también declararon que Michel influyó en la extradición de un opositor del régimen chino, Guo Wengui, en nombre del gobierno de dicho país.

El FBI descubrió documentos que involucraban a Pras Michel con el gobierno chino

Por su parte, Pras Michel mencionó que intentó ayudar a Low a buscar un abogado en Estados Unidos (para que lo defendiera de las acusaciones de fraude) y que le habló a las autoridades sobre Guo porque creía que era un criminal. El exintegrante de The Fugees también declaró que los 100 millones de dólares eran para un negocio de medios de comunicación que estaba por arrancar y en el que no andaba involucrado Jho.

Ante la situación y volviendo al tema de las celebridades, Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr entregaron las cosas que habían recibido de Jho Low al gobierno de Estados Unidos. Pero la situación con Pras Michel se puso color hormiga, pues a través de documentos del FBI y del Departamento de Justicia, se descubrió que sí le estaba echando la mano a Low.

Pras Michel en un concierto en el Carnegie en 2023/Foto: Getty Images

Bloomberg publicó varios archivos que muestran que Pras Michel, por orden de Low, ayudó a reunir un equipo de personas influyentes dentro del Partido Republicano, capaces de llegar a los niveles más altos de la administración de Donald Trump mientras se apoderaba del gobierno de Estados Unidos.

Y es que en el caso de Guo Wengui, esos mismos documentos del FBI afirman que Pras Michel junto a Jho Low, se reunieron con Sun Lijun , viceministro de seguridad pública de China. Ahí, les dijo que estaban interesados en repatriar a Guo para que cumpliera por sus delitos, y para eso, andaban en la disposición de hacer un intercambio con Estados Unidos.

El intercambio en el que estuvo involucrado Pras Michel

El truque estaba así, Sun le propuso que gobierno chino liberara a los estadounidenses que tenía retenidos, y ellos recuperarían a los ciudadanos chinos condenados por delitos en Estados Unidos, cuyas deportaciones se había negado a aceptar previamente. Pras Michel no podía hacer mucho al respecto, pero gracias a sus contactos, le prometió una reunión con el fiscal Jeff Sessions.

Dicha reunión con Sessions jamás sucedió, y por eso, Sun Lijun habría buscado a Pras Michel en Nueva York, con quien tuvo otra reunión privada en donde acordaron liberar a una mujer embarazada estadounidense a quien no dejaban salir de China. Ya saben, todo esto como “un acto de buena voluntad” con Estados Unidos.

Pras Michel en entrevista con SiriusXM Studios/Foto: Getty Images

Sin embargo, Pras Michel no contaba con que semanas después y tras pedir una cita con agente del FBI, casi casi se entregaría a la ley, revelando las reuniones que tuvo con esas personas extrañas. En palabras de Michel, él pensaba que estaba “operando en el mejor interés de los EE. UU. al brindar asistencia al FBI y esperaba que el gobierno b girngo pudieran beneficiarse de una mayor cooperación de China”.

Por ahora, las autoridades estadounidenses creen que Jho Low, acusado junto con Pras Michel, se encuentra en China. Sin embargo, el exintegrante de The Fugees está metido en un broncón del tamaño de Marte y parece que no hay nada que lo pueda sacar de ahí. ¿Cómo ven esta historia? Tiene potencial para Hollywood, ¿no creen?