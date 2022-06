¿Y la banda se prende en el Primavera Sound? Sí, hasta donde puede. Con nombres como Nick Cave, Kim Gordon y lo que hubo en el día 2, una graaaaaaaaan parte del público va de los 40 pa’rriba.

Se prende, sí. Pero ya no hay azotones, ni esa lucha inútil por llegar hasta enfrente para sacar la “mejor” foto. La gente agarra el lugar que puede: con que se vea chido, está bien; se pide su vinito (sí lo venden y sí lo entregan en tu copita muy elegante, uhh la, la) y a disfrutar.

Slowdive

En 1993, estos británicos sacaron lo que para muchos es una de las grandes obras del showgaze: el Souvlaki. Un disco lleno de olas sonoras con una cresta que no se alcanza a percibir, pero que caen estrepitosamente y se multiplican en distorsiones que erizan la piel.

Una experiencia que parecía lejana de sentirse en vivo y más porque la banda integrada por Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin y Simon Scott, llevaba más de tres años sin tocar escenarios.

Por suerte, regresaron para el Primavera Sound (y una gira por Europa) y ahora quedará para el recuerdo que “Catch the Breeze”, “Crazy for You”, “Sugar for the pill” (con sugerentes gráficos en pantalla) y el clásico “Alison” fueron algunas de las canciones que Slowdive desparramó en una tarde soleada.

Al final, Rachel Goswell recitó “Golden Hair” de James Joyce (poema popularizado por Syd Barret), se fue y dejó que sus compañeros desbarataran el escenario a punta distorsiones.

King Krule

Si bien Archy Ivan Marshall, simplemente conocido como King Krule, se desplaza entre el hip hop, la electrónica y el post punk, el show que trae armado parece aterrizar en lo básico. Un poco. Guitarra, batería, por ahí el saxofón y una voz aguardientosa que muerde y escupe las palabras. Un show emotivo, en el que King Krule sube y baja los ánimos sin avisar, con canciones como “Alone Omen 3” y “Dum Surfer”.

Beck

En sólo una hora, Beck Hansen se aventó por ahí de 30 canciones en su show en el Primavera Sound. ¿Cómo le hizo? Cuál mp3 de Shark DJ, fue echando versiones reducidas de muchos de sus hits, mezclando unas, encimando otras y, en algunos casos, nomás emocionando a la banda. Por ahí sonó el inicio de “Chemtrails”… pero sólo fue eso y no la tocó.

Así, pasó “Mixed Bizness”, “Devil’s Haircut”, “The New Pollution”, “Dear life”, “Qué onda Güero”, “Colors”, “Wow”, “The Valley of the Pagans” (su colaboración con Gorillaz), “Girl”, “Hotwax”, “Loser”, “Where It’s At” y muchas, muchas, muchas, más.

Con traje muy a la Tony Manero… como pirinola por todo el escenario, echando pasos disco y no descansando, ni siquiera en la parte calmadita de su presentación, donde, con guitarra acústica se echó “Lost Cause” y la entrañable “Everybody’s Got To Learn Sometime”.

100 Gecs

Un dueto que muchos se quedaron con ganas de ver en el Ceremonia. Algunos los han escuchado y dicho: “ya no estoy pa’ esto”. Así los describen en el Primavera Sound: “Escuchar a 100 gecs es como colarse dentro de un ordenador a través de su puerto USB. En el interior del primer álbum de Laura Les y Dylan Brady, 1000 gecs, no hay acordes ni melodías, sino ventanas y links. Su música suena a internet”. Bueno, pues ahí está. Lo que sí, es que prenden y mucho.

Pavement

Anunciado como uno de los regresos más esperados desde épocas pre-pandemia, los liderados por Stephen Malkmus simplemente se pararon en el escenario para enseñar por qué son considerados los meros padres del indie.

Canciones como “Grounded”, “Trigger Cut”, “Two States”, “Fight This Generation” y “Cut Your hair”, sonaron tan frescas como si se hubieran escrito recientemente. Pero no: el último disco de Pavement fue grabado en 1999. ¿Algún gran momento de su show en el Primavera Sound? Pues todo… pero de piel chinita cuando sonó “Stereo”, “In The Mouth a Desert” y “Shady Lane”. Y, por supuesto, “Rage Life”, una canción que, antes de tocarla, Stephen Malkmus dijo que era “muy bonita, de mis favoritas”.

Y “Fin”. Con ésa cerraron, con “Fin”.