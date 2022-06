Brasil, Chile y Argentina van a tener el suyo (¿Y México?). En Portugal desde hace unos 10 años tienen su propia versión, mucho (mucho) más leve que el original festival Primavera Sound de Barcelona, pero no por eso menos disfrutable. Así es como se pone.

A diferencia de lo que sucede en Barcelona, el Primavera Sound de Porto tiene (sin serlo) un aire de festival independiente: pocos escenarios, casi no se enciman los horarios… Se realiza en tres días en el Parque da Cidade, un lugar lleno de arboles y a un lado del río Douro. Pero bueno, una vez que contextualizada la situación, esto es lo que pasó ayer, 9 de junio, en el primer día.

Los grupos comenzaron a tocar por ahí de las 17:00 horas. ¿Tarde? Sí y no, tomando en consideración que el último artista se extiende hasta las 6:00 del día siguiente. Como sucede en la mayorías de los festivales, las primeras bandas son locales y las que van en letras chiquitas que, en una de ésas, en unos años los vemos encabezando el lineup. Quién sabe.

Foto: sopitas.com

DIIVE

Lo fuerte del Primavera Sound comenzó con esta banda de Brooklyn que hace unos meses estuvo en México. Pop oscuro que le tira un poco al post-punk. “Under the Sun”, Earthboy”, Sometime”, “Doused” y otras más para un total de 14 canciones tocadas de seguido a lo largo de poco menos de una hora.

Foto: sopitas.com

Kim Gordon

Quítale a Sonic Youth los laberintos en la guitarra de Thurston Moore, la experimentación sonora de Lee Ranaldo y la incansable batería de Steve Shelley… y te queda Kim Gordon, lo cual no es poco. De hecho, sigue sonando mucho a Sonic Youth, incluso de una manera más caótica, por esos alaridos que sólo la ella puede dar. Sólo escuchen “Murdered Out”.

Con una banda integrada por sólo mujeres, la reina del noise rock reventó ante un público conformado mayoritariamente por gente que ya necesita la cuarta dosis. Una hora. Parece poco, pero fue lo suficiente para escuchar casi la totalidad de su potente No Home Record, más los acostumbrados intermedios de puro noise. Final de alarido, con ella danzando con la guitarra por todo el escenario, mientras la guitarrista le daba con un desarmador a las cuerdas.

A Kim Gordon le gustan las cámaras y a las cámaras les gusta ella.

Foto: sopitas.com

Nick Cave and the Bad Seeds

“Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe”…

Durante casi un minuto Nick Cave no dijo más que eso, luego de interpretar a puro piano “I Need You” de su Skeleton Tree, disco que le sirvió para desahogarse del fallecimiento de uno de sus gemelos. Ante la reciente muerte de otro de sus hijos, la súplica dejó a casi todos con un nudo en la garganta.

Foto: NOS Primavera Sound / © Hugo Lima

Sin embargo, el tono de la presentación de Nick Cave and the Bad Seeds en el Primavera Sound fue todo, menos triste. Salvo el mencionado episodio, Cave salió a romper madres y, como usualmente hace, a crear una catarsis masiva desde el escenario. Nomás para que se den una idea, desempolvó sus canciones del aclamado Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus, mandó a llamar a su coro gospel y arrancó con “Get Ready for Love” y “There She Goes, My Beautiful World”.

“From Her Eternity”, “Jubilee Street”, “Tupelo”, Red Right Hand”, “The Mercy Seat” y la gloriosa “White Elephant” (de su disco en dueto con Warren Ellis) fueron algunas de las canciones que sonaron en dos horas de intensa presentación. Muy cabr$%&n.

Foto: sopitas.com

Cigarrets After Sex

Aunque a veces parece que pasa horas tocando la misma canción, la banda liderada por Greg González suena de lo mejor en vivo. Muy minimalista todo en el escenario. Tampoco necesitan mucho sus fans para entregarse por completo. Vienen a México con el Corona Capital. Imperdibles.

Foto: sopitas.com

Tame Impala en el Primavera Sound

Pffffffff… pues qué se puede decir de Tame Impala. Su show en vivo es de lo mejor y su setlist ya está repleto de hit tras hit, tras hit. Los vimos en el pasado Corona Capital y a todos les voló la choya el aro giratorio en el escenario y todo el espectáculo psicodélico que se carga. Siguen en lo mismo, ahorita.