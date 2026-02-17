Lo que necesitas saber: Pulp viene a México para promocionar su más reciente disco, el muy celebrado 'More'.

Muchos fans de Pulp ya pasaron la etapa de “¿te acuerdas la primera vez?” Ya la hubo y estuvo chingona… Ahora quieren más y más van a tener.

Por medio de sus redes sociales, Pulp confirmó que se presentará en México una vez más. Ahora, será como se debe (en solitario) para presentar su más reciente disco, More.

Día y lugar para ver a Pulp en México

Cómo hace casi 15 años, la banda liderada por el gran Jarvis Cocker reventará el Palacios de los Deportes de la CDMX. Para que no digan “ay no puedo, es el Mundial”, la cita es el próximo 2 de junio… Pocos días antes de echar el balón a rodar.

Pulp en México / Imagen: X (@welovepulp)

La última presentación de Pulp en México fue como parte de ese insuperable corona Capital de 2023, en el que Jarvis y compañía compartieron cartel con The Cure, Blur, Arcade Fire y The Chemical Brothers.

¿Cuándo se venden los boletos para Pulp?

Antes de su show en el CC 2023, la banda de Sheffield estuvo una primera vez en nuestro país, cuando se dio su regreso a los escenarios luego de una larga ausencia . Eso en el Palacio de los Deportes en el que fue en el lejano 2012… y el show es el más extenso en la historia de la banda (datazo confirmado por Pulp).

Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. El futuro nos pide que digamos cómo conseguir boletos para la fecha de Pulp, así que:

Pulp, Palacio de los Deportes, 2 de Junio. Venta General a partir del 20 de febrero (a partir de las 10:00 am)… sin preventa ni nada. Va directo y va por Ticketmaster. Gran noticia.

Precios (ya con cargo por servicio, aunque les indicamos cuánto les estarán cobrando)

Pista : 2,951.25 (571.25 cargo por servicio)

: 2,951.25 (571.25 cargo por servicio) Sección B : 5,867.70 (1,135.70 cargo por servicio)

: 5,867.70 (1,135.70 cargo por servicio) Sección C : 3,437.30 (665.30 cargo por servicio)

: 3,437.30 (665.30 cargo por servicio) Sección D : 1,835.25 (355.25 cargo por servicio)

: 1,835.25 (355.25 cargo por servicio) Sección E: 1,215.25 (235.25 cargo por servicio)