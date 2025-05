Lo que necesitas saber: Esta es la primera vez que París concede permiso para grabaciones musicales dentro de sus túneles.

¡Ámonos! Luego de misteriosas pistas, Queens of the Stone Age ha revelado el lanzamiento de ‘Alive in the Catacombs’, un concierto documental grabada en las Catacumbas de París.

Concierto de QOTSA en las catacumbas de París // YouTube:@QOTSA

Queens of the Stone Age estrena su docu-concierto ‘Alive in the Catacombs’

Este año las sorpresas musicales y los documentales parecen que no pararán de llegar. Ahora es el turno de Queens of the Stone Age, quienes han anunciado el lanzamiento de ‘Alive in the Catacombs’, un documental y concierto grabado en las Catacumbas de París.

Grabado en 2024, el material musical busca capturar a la banda en una experiencia única y con un setlis que abarca todo su catálogo.

El resultado es sin duda alguna asombroso, pues es la primera vez que París concede permiso para grabaciones musicales dentro de sus túneles.

Acá te dejamos el tráiler del docu-concierto, para que le eches un ojo por ti mismo:

Fecha de estreno

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues ya se confirmó que el film se estrenará el próximo 5 de junio.

Aunque no llegará a las pantallas grandes, ‘Alive in the Catacombs’ se podrá comprar o rentar a través de su sitio web, en donde ya se pueden realizar pedidos anticipados.

Y por si fuera poco, la agrupación en las próximas semanas anunciará una versión con sólo el audio del show.