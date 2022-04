Ah, caray: ¿Qué pasó en el Revolve Festival y por qué lo comparan con el Fyre Fest?

El pasado fin de semana los ojos de gran parte del mundo se fijaron en Coachella, que después casi tres años de ausencia, volvió con un lineup que dio de qué hablar (POR ACÁ pueden checar algunas de las mejores presentaciones del festival). Sin embargo, este no fue el único evento que ocurrió en esos días en el desierto de Indio, California, pues también se llevó a cabo el Revolve Festival, que a muchos influencers les trajo recuerdos de Vietnam.

Este festival –que no tenía nada qué ver con el otro en el que se presentó Harry Styles, Billie Eilish y The Weeknd con Swedish House Mafia– lo organizó una tienda de moda llamada Revolve, el cual le ofrecía a varios influencers y personas de mucho dinero (por que el boleto costaba 2 mil dólares, casi 4 millones de pesos mexicanos) una experiencia inigualable con el fin de que se alejen de las actividades del Empire Polo Club. Hasta ahí todo iba de maravilla, sonaba bastante bien.

De acuerdo con distintos medios, el Revolve Festival prometía grandes cosas, como spots para que los creadores de las redes sociales generaran contenido e incluso anunciaron la presencia de varias celebridades, entre ellas Post Malone, Kendall Jenner y Kim Kardashian, Sydney Sweeney de Euphoria, Timothée Chalamet, Willow, Jack Harlow y mucho más. Pero aunque no lo crean, todo se salió de control y nos recordó a lo que sucedió en el Fyre Fest.

Resulta que el pasado 17 de abril, un montón de influencers y tiktokers influyentes publicaron varios videos para quejarse de la organización de este festival. Para que se den una idea de cómo estuvo la situación y de acuerdo con lo que evidenciaron, las figuras del entretenimiento que tanto presumieron sí asistieron e incluso se la pasaron de maravilla, pero a ellos los abandonaron en el desierto sin comida, agua y, lo más importante, sin música.

Entre las “celebridades de internet” que se fueron directo a la yugular del Revolve Festival estaba Averie Bishop, que tiene más de 700 mil seguidores y no se anduvo con rodeos al describir todo como un “caos absoluto”. Por si esto no fuera suficiente, la celebridad de TikTok mencionó que esperó por el camión que supuestamente la llevaría a la zona del festival pero jamás pasaron por ella ni por las demás personas.

Además de Averie, otros influencers también mostraron el lugar donde los citaron para trasladarlos al festival, que la verdad se veía bastante mal porque parecía terracería con todos estos creadores de contenido haciendo fila sin comida y agua en medio del desierto. Pero a pesar de que los organizadores los trataron con la punta del pie, las víctimas de esta historia también quedaron evidenciadas porque como casi siempre, sacaron lo peor de sí mismos.

El periodista de Los Angeles Magazine, Joseph Kapsch publicó una serie de tuits donde reportaba lo que estaba pasando con todos estos personajazos en su odisea para llegar al Revolve Festival. A pesar de que dejó muy claro que los influencers tuvieron que esperar durante horas a que alguien pasara por ellos, las cosas una vez más se salieron de control cuando llegó la policía a recogerlos, ya que la mayoría aplicó la vieja confiable de “yo soy importante”.

“La seguridad tenía multitudes de influencers gritando lo ‘importantes que eran y por qué se merecían el primer asiento’ (de regreso a Los Ángeles). No sé quiénes son estas personas. No sé quién es realmente importante y quién está mintiendo o si alguno de ellos es importante“, mencionó Kapsch al respecto. Al final, todos regresaron sanos y salvos a sus casas, pero una vez más dejaron muy claro que algunas cosas no cambiaron en todo este tiempo, como su actitud.

coming to bring them to actual festival. “Alleged fights, screaming, everyone is dizzy.” @LAMag told that police are coming. AND in an “Only in LA Moment: Coachella Edition: Security had crowds of influencers yelling how “important they were and why they deserved the first seat”

— Joseph Kapsch (@JosephKapsch) April 17, 2022