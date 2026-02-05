Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a RIO KOSTA, un proyectazo psicodélico ecléctico del que te contamos todo.

Desde Los Ángeles surge RIO KOSTA, un dúo que combina sonido retro con producción actual y que trae una vibra buena onda centrada en el amor. Los veremos en Bahidorá 2026, como uno de los imperdibles. Formado por el productor y multi-instrumentista Mike Del Rio y el también multi-instrumentista Kosta Galanopoulos, este proyecto es producto de viajes personales, herencias culturales y exploración sonora sin límites.

La música de RIO KOSTA recuerda a sensaciones atemporales, como si cada canción fuera una puerta a otras épocas y lugares, y combina psicodelia, funk, grooves globales y texturas van del ritual, a lo danzante y lo contemplativo.

¿A qué suena RIO KOSTA?

RIO KOSTA suena a un mosaico de ritmos que parecen venir de diferentes lugares y hasta tiempos. La psicodelia suave y sensual se combina con funk de fiesta, algo de jazz, bossa nova, reggae y hasta afrobeat. Las líneas de bajo, las percusiones orgánicas y las armonías vocales en muchas capas crean una atmósfera espectacular. En algunos cortes recuerda a clásicos de hace décadas como The Wailers o los Skatalites.

A la vez, hay una presencia palpable de herencias culturales: las raíces griegas de Kosta y las influencias españolas, italianas y puertorriqueñas de Mike pueden ir desde ritmos mediterráneos hasta grooves latinos y tropicales reinventados. Recientemente, escuchamos elementos de Khruangbin, como el protagonismo del bajo y las voces sutiles, no necesariamente protagónicas, y el baile y coros de Jungle, con quienes comparten repetir frases alentadoras como mantra.

Canciones esenciales de RIO KOSTA

“Mountain Top” abre su disco Unicorn con un subidón de ánimo, vocales cuidadisimos y líneas de bajo que no saldrán de tu cabeza. Gran abridora para un discazo que se te va quedar grabada.

“Follow The River” es un track más funky, que tiene un bajo redondo y acelerado, con detalles vocales e. Varias capas y hasta melódica. Una temática ideal para Bahidorá, Rio Kostarepite como mantra que seguirán el río.

“Unicorn”, rola que da nombre a su único LP al momento, es un viaje psicodélico que te dejará cantando su coro una y otra vez. El cambio bailable a la mitad de la rola es simple pero una genialidad.

Para mostrar la variedad que traen, nos quedamos también con “The Wheel”, una rolita en spanglish que baja las revoluciones, pero mantiene el mensaje permanente de amor. El giro a afrobeat te pone a bailar, y el trabajo en percusiones es maravilloso.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Más allá de colaboraciones explícitas, la historia de RIO KOSTA está marcada por el viaje creativo de sus integrantes. Mike Del Rio, además de co-fundar este proyecto, tiene una sólida trayectoria como productor y compositor, habiendo trabajado con LP, Christina Aguilera y Selena Gómez.

Kosta Galanopoulos aporta una visión influenciada por la música tradicional griega y una sensibilidad que se traduce en las texturas más etéreas del proyecto. También tiene trabajo como productor justamente con LP, pero se ha atrevido a colaborar con proyectos más de nicho, como los brutales White Denim.

Así suena RIO KOSTA en vivo

En directo, RIO KOSTA despliega una energía hipnótica e impredecible que traduce la dimensión psicodélica de su disco “Unicorn” en un viaje sensorial colectivo. Su una mezcla de grooves de los setenta, armonías vocales suaves y ritmos globales se siente ideal para escuchar en vivo, ya que muchos de los instrumentos que hacen tienen una textura distinta y más rica en vivo, com los vientos o las percusiones acústicas.

Su música también es ideal para la improvisación, con espacios largos en los que la banda se dedica a fluir en sus instrumentos sin prisa. Momentos del Unicorn, como “Intermission” o “Endlessly” parecen lienzos creativos sobre los que es obligatorio dejarse ir en improv, y así es como lo logra la banda.

Tres datos curiosos sobre su historia