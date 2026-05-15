Lo que necesitas saber: En este evento, My Morning Jacket ofrece tres show, además se hace acompañar de bandotas... eso, más el venue ubicado en la Riviera maya, asegura la diversión.

Como ya es costumbre, My Morning Jacket le dará gusto a sus fans. No sólo con música, sino con una experiencia casi paradisíaca.

My Morning Jacket / Foto: Facebook/mymorningjacket

Fechas y lineup del One Big Holiday 2027

Nuevamente, la banda liderada por Jim James ofrecerá no sólo un festival, sino todo un concepto: One Big Holiday… una escapada a la Riviera Maya en la que habrá indie rock del bueno.

El One Big Holiday se realizará en enero del 2027, del día 14 al 18 en el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya. Cada noche del evento, My Morning Jacket ofrecerá un show… así que serán tres noches en las que la banda de Louisville, Kentucky complacerá a sus fans.

El linenup de la aventura en las playas de Caribe mexicano está integrado por Modest Mouse, Spot, Wednesday y muchos más.

One Big Holiday 2027 / Imagen: mmjonebigholiday.com

Boletos para el One Big Holyday 2027 de My Morning Jacket

De acuerdo con el site oficial del evento, el acceso a la preventa del One Big Holiday estará disponible exclusivamente para los asistentes habituales, así como para los miembros de My Morning Jacket’s One Big Family (todavía hay chance de registrarse).

La venta de los boletos comenzará el martes 19 de mayo. Los paquetes con todo incluido saldrán a la venta para el público general el miércoles 20 de mayo a la 1:00 p. m.

My Morning Jacket / Foto: facebook.com/mymorningjacket (@thenicklanglois)

“¡Tenemos muchas ganas de compartir este espacio con toda la gente maravillosa que viene a ver a sus amigos, bailar al ritmo de la música, divertirse a lo grande y, con suerte, disfrutar de mucha paz y amor!”, anunció el líder de My Morning Jacket.