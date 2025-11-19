Lo que necesitas saber: En el 2023, Robbie Williams confesó que utilizaba Ozempic para bajar de peso.

Robbie Williams no la está pasando nada bien. Desde hace un tiempo presentado varios problemas en la vista relacionados con el uso de inyecciones para bajar de peso.

No solo se trata de visión borrosa, también de problemas para enfocar las siluetas de personas a lo lejos, algo que ha notado en sus propios conciertos y en algunas actividades al aire libre.

Y no se trata de un caso aislado, varios estudios científicos demuestran que entre los efectos secundarios por el uso de inyecciones para adelgazar se encuentran los problemas en la visión.

Fotografía Getty Images

Robbie Williams sufre problemas de visión

Aunque es común que con el paso del tiempo las personas sufran desgaste en su visión, el caso de Robbie Williams es diferente. El cantante sabe que sus problemas se deben al uso temprano de inyecciones para bajar y/o controlar el peso.

Y ya que no puede regresar el tiempo, le recomienda a todas esas personas utilizan ese tipo de medicamentos que revisen e investiguen las reacciones secundarias que pueden generar las inyecciones a corto y largo plazo.

“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar. Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”. Relevó Williams a The Sun.

Fotografía Ilustrativa Getty Images

En el 2023, Robbie Williams confirmó que estaba usando el famoso y muy popular entre las celebridades, Ozempic para bajar de peso. Dijo que era como un regalo de navidad que le ayudaba a sentirse bien.

“Nena, estoy tomando Ozempic. Es terriblemente catastrófico para mi salud mental aumentar de peso. Mi voz interior es intolerante y cruel frente a la gordura. Es enloquecedor”. Confesó en una entrevista para The Times.

Sin embargo, ese ‘regalo’ le ha traído varios problemas visuales. Todo comenzó con una ligera visión borrosa y ha ido escalando hasta el punto de que le cuesta reconocer personas en el público durante sus conciertos. Eso no es todo, cuando fue a ver un partido de futbol apenas podía distinguir ‘manchas en un campo verde’.

Fotografía ilustrativa Pexels

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, sí existe una relación entre el uso de Ozempic (semaglutida que es la sustancia activa). Y es que dicho medicamento hace el cuerpo produzca un poco más insulina de lo normal, por lo que reduce el azúcar en la sangre.

Y justamente ese cambió en el nivel de azúcar afecta directamente al cristalino del ojo con la visión borrosa. Aunque de acuerdo con el Doctor Raj Maturi, especialista en retina, dichos efectos son temporales y deberían desaparecer después de unos meses, cuando el cuerpo se estabilice.