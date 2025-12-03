Lo que necesitas saber: Según se ha adelantado, "Soda Stereo Ecos" no es un homenaje, no habrá cantantes invitados: será un concierto en el que se echará mano de alta tecnología para tener a Cerati en el escenario.

Se sabía, pero ya quedó bien planchado: “Soda Stereo Ecos”, el show que regresará Gustavo Cerati a los escenarios (quién sabe de qué forma) se presentará en México. Siete fechas ya están confirmadas.

Soda Stereo // Foto: Instagram

Nuevas fechas para CDMX y Monterrey

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía” se promete en el mensaje con el que la banda argentina anuncia que “Soda Stereo Ecos” se presentará el próximo año en tres ciudades de nuestro país: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Inicialmente sólo fueron tres: una por ciudad (CDMX, Guadalajara y Monterrey). Luego, se sumaron algunas fechas en la capital del país y Guadalajara. Con eso, se tenían 14 y 15 de abril en el Palacio de los Deportes de la CDMX, 18 y 19 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco… y el 21 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

Y parecía que ahí iba a parar, pero los fans de Soda Stereo quieren más y más van a tener. Una fecha más para la CDMX (16 de abril) y otra para Monterrey (22 de abril).

Gracias Totales Tour // Foto: Getty Images

De acuerdo con el anuncio, la preventa de los boletos para las nuevas fechas de “Soda Stereo Ecos” será el 8 de diciembre. Un día después, va la venta general.

¿Qué es “Soda Stereo Ecos”?

Aunque muchos suponen que el show de “Soda Stereo Ecos” será con los Zeta Bosio y Charly Alberti acompañando un holograma de Gustavo Cerati, se avisa que de eso no va la cosa.

“No es un tributo ni un homenaje”, aseguran los miembros restantes de Soda Stereo. “No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo”.

¿Entonces, qué es? Pues se sabrá hasta que se realicen los shows. “Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, es lo poco adelantan los que llevan a cabo “Soda Stereo Ecos”… así que a esperar….