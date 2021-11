Precios, horarios y más: ¡La Sopiguía para disfrutar al máximo el Corona Capital 2021!

La mesa está servida y la Ciudad de México seprepara para recibir a uno de los festivales musicales más importantes de la industria. Oh, sí: Corona Capital regresa en este 2021 y la emoción se siente rumbo a la fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 20 y 21 de noviembre.

¿Ya listos? ¿Todavía no? No se preocupen que acá el tío Sopitas tiene para ustedes la Sopiguía para disfrutar al máximo el festival. Acá les mostramos los precios, horarios, protocolos de seguridad y todo eso que necesitan saber para cuando sea momento de regresar al evento. ¡A tomar nota.

Acá los horarios del Corona Capital 2021

En este punto, seguramente ya tienes bien pensado a qué artistas quieres ver o a qué día le vas a dar prioridad. Si vas uno o los días, es importante que tengas a la mano los horarios y para que a la mera hora no te agarre el “¡ah, se me empalmaron estas bandas!” y detalles de ese tipo.

Ya conocen como son los gajes del oficio festivalero: nunca falla que dos de nuestros artistas favoritos muchas veces tocan a la misma hora y ahí, ya toca que cada quién planee de la mejor manera el recorrido. Así que acá abajito les recordamos los horarios por día por cualquier cosa.

Foto: OCESA

Mucho ojo porque las primeras presentaciones del sábado comienzan hasta las 2:30 de la tarde y las del domingo a las 2:10, pero el accso se abrirá desde la 1 de la tarde, según el sitio web del festival. Ahí tienen el dato en caso de que sean de esos que les late llegar desde tempranito a la fiesta.

Los accesos con boletos de admisión general se harán por la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez y por la puerta 7 para quienes tengan Comfort Pass o Citibanamex Plus. Que no se te olvide eso, eh.

También puedes leer: 7 ANÉCDOTAS CHIDAS QUE TODOS RECORDAMOS DEL CORONA CAPITAL

Protocolo de acceso y medidas sanitarias

No está de más echarle un vistazo a las medidas sanitarias y el protocolo de acceso al Corona Capital. Recuerda que si bien la mayoría de la población ya ha sido vacunada, aún debemos tener ciertas consideraciones al momento de asistir a eventos presenciales.

Para el acceso al festival, necesitarás tu boleto, identificación oficial y constancia de vacunación. ¿Problemas con esta última? Tranqui que los organizadores saben que la Secretaría de Salud no se ha puesto las pilas para actualizar certificados y más. Así que si no tienes la bendita constancia, puedes presentar una prueba de PCR o de antígeno negativas aplicada máximo 72 horas antes del evento.

En el sitio web del festival, se especifica que aquellos que presenten alta temperatura podrían no ingresar al festival independientemente del estatus de vacunación. Se pide tener el cubrebocas en todo momento y solo se podrá quitar para ingerir comida y bebidas.

El ‘Fast Pass’

OJO ACÁ por que es requisito indispensable presentar el Fast Pass para acceder al Corona Capital. Necesitas tu esquema de vacunación completo o tu prueba negativa más este documento para poder entrar al Autódromo. Si no, ya fuiste. ¿Qué? ¿Todavía no lo tienes?

No te preocupes que acá te decimos cómo tramitarlo y la verdad es que es bien sencillo. Por so no te preocupes tanto. En el siguiente artículo, te explicamos paso a paso como obtener el bendito Fast Pass para que no tengas broncas en la entrada.

¿Cuánto dinerito me llevó pa’ la comida, bebida y lockers?

Bueeeno, acá ya es de cada quién cuánto dinero quiera llevar al Corona Capital. La cantidad dependerá de qué tan buen diente tengas y qué tanto te guste entrarle a las chelitas, así que acá te daremos un estimado de precios.

Ya saben que acá se arma el cashless y es andarle metiendo varo a la pulserita para que puedan ingerir lo que se les antoje. Entonces, si van armar una cerveza, el precio desde hace un tiempo supera los 100 pesitos, por ahí de 120-130 más o menos. Si no son cheleros, una botella de agua seguro andará por ahí de 40 o 50 pesos.

Refresco y comida, échenle igual unos 100 pesitos mínimo para armar algo rico por pieza. Así que hay de dos: o se van bien comidos al festival o sacan un buen ahorro para ‘echar la papa’. Para la merch –ya saben, una playerita, sudadera o el ya típico poncho– los precios van desde 300 hasta 1600 varitos.

¡Ah! Y si quieren rentar un locker, lo podrán hacer por 300 pesos el mero día del festival o en todo caso, pueden apartarlo de manera online (POR ACÁ) por solo 250 pesos ya con cargo por servicio. Les hará un parote por si no quieren cargar tanta cosa a la mera hora.

También puedes leer: CORONA CAPITAL: EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LOS FESTIVALES EN MÉXICO

¿Con qué cosas sí puedo entrar al festival y cuáles no?

Va de una: evita que te restrinjan o te quiten ciertas pertenencias en la entrada. Nunca falta que te andan revisando y por ahí, te obligan a tirar algo a la basura o te lo quitan. Entonces, para evitar una de esas situaciones, acá te dejamos los listados de cosas que sí pueden ingresar a Corona Capital y las que de plano no.

Cosas que sí puedes llevar

Cosas que no puedes llevar

El clima va a estar nublado, así que llévate un abrigo

En la Ciudad de México ya se siente el llamado ‘frijolito’ y como ni de chiste uno puede llevar la siempre infalible cobija de tigre (imagínense que se pudiera…), entonces les recomendamos llevarse un abrigo, una chamarra, una buena sudadera o cualquier prenda calientita por aquello de que se suelte el frío durísimo.

Ya le dimos la vuelta a todas las aplicaciones climatológicas habidas y por haber, algunos sitios especializados y otras instancias que señalan que para el fin de semana, en la zona de la alcaldía Iztacalco, todo estará parcialmente nublado con máximas de 23 grados y mínimas de 9. No digan que no les advertimos, eh.

Clima para el sábado 20 de noviembre

Clima para el domingo 21 de noviembre

Ahora sí, lo único que queda es pasarla de lo mejor en el Corona Capital 2021. ¡Ahí nos vemos!