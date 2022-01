¡El concierto en la azotea de The Beatles llegará a los cines de México!

No cabe la menor duda de que estas últimas semanas han sido maravillosas para todos los fans de The Beatles por varias sorpresas. Para empezar y después de muchos años de trabajo, se estrenó en Disney+ el documental Get Back dirigido por Peter Jackson, el cual a lo largo de casi seis horas nos muestran un enorme panorama de las sesiones de grabación de Let It Be con un montón de metraje inédito de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Por si esto no fuera suficiente y aprovechando que en 2022 se cumple 53 años del último concierto de los Fab Four en la azotea de las oficinas de Apple Corps., por primera vez en la historia este show legendario llegó a todas las plataformas de streaming musical. Y no solo eso, sino que la mezcla del audio corrió a cargo del mismísimo Giles Martin en calidad estéreo y Dolby Atmos, para escucharlo como si hubiéramos estado ahí.

Podrán ver en cines el concierto en la azotea de The Beatles

Sin embargo, aún faltaba una sorpresa que seguramente les volará la cabeza a los fanáticos de The Beatles. Resulta que dentro del documental que llegó a Disney+, además de ver a John, Paul, George y Ringo componiendo las canciones del que sería el último álbum que publicarían como banda, también apareció en su totalidad el famoso concierto de la azotea, algo que nos dejó con el ojo cuadrado porque por años pensamos que esas imágenes no existían.

Hace algunos días, supimos que este show legendario se estrenaría en algunos cines del mundo, aunque no sabíamos si estaría disponible en México. Pero ahora y para que lo chequen en la mejor calidad posible, la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo que sí llegará a las salas de nuestro país y por supuesto que estamos emocionados, ya que Peter Jackson y todo su equipo hicieron un enorme trabajo para restaurar este documento histórico de la música.

¿Y cómo le hago para checar este conciertazo en la pantalla grande?

Ahora bien, si ustedes quieren checar el último concierto de The Beatles en salas de cine, les contamos que podrán hacerlo del 10 al 13 de febrero en salas IMAX y pónganse las filas porque los boletos ya están disponibles (POR ACÁ pueden apartar los suyos). Mientras esperamos que llegue el día para ver en todo su esplendor este showsazo y para ir calentando motores, chequen a continuación un nuevo adelanto: