Lo que necesitas saber: Desde Bad Bunny y The Drums hasta boygenius y Judas Priest. Checa los mejores estreno de músicas para estos días de descanso.

Llegó otro fin de semana y como es costumbre, los estrenos musicales estuvieron con todo. Algunos regresaron nuevos discos, otros más con reediciones de clásicos, y hay quienes siguen tanteando el terreno rumbo a sus próximos lanzamientos discográficos. Recopilamos por aquí los mejores lanzamientos de este ‘finde’.

Te dejamos aquí los mejores estrenos musicales del fin de semana

Boygenius – ‘The rest’

Luego de lanzar hace más de medio año su disco debut, el supergrupo conformado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker nos trae un lanzamiento musical más con el EP the rest.

Se trata de cuatro rolas llenas de la emotividad que las ha colocado como uno de los proyectos más relevantes del año en el terreno de la música alternativa. Con un disco genial titulado The Record (aquí la reseña) y este estreno, nos queda claro que la expectativa es alta rumbo a la próxima etapa de la banda, si es que la hay.

Blink-182 – “Fell In Love”

Dentro de una semana más, llegará el nuevo disco de Blink-182 que verá a la alineación clásica reunirse en un nuevo material luego de 12 años. Y para preparar el terreno, nos traen una melosa melodía llamada “Fell In Love”. Como lo sugiere el título, la rola está precisa si andas en modo super enamorado. One More Time, el nuevo disco de la banda, llegará el 20 de octubre.

The Libertines – “Run Run Run” (y el anuncio de un nuevo disco)

Pasamos del pop-punk californiano al garage indie-rock británico con una nueva rola de The Libertines. Con “Run Run Run”, el grupo anuncia el que será su primer disco en nueve años. All Quiet on the Eastern Esplanade se lanzará en marzo del 2024; aquí todos los detalles.

Bad Bunny – ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’

Entre los estrenos musicales del fin de semana, este debe ser el más mediático del momento. Regresando un poco a sus raíces trap, Bad Bunny lanza un nuevo álbum a tan solo un año del último. Checa aquí las reacciones al lanzamiento del puertorriqueño, y por acá te dejamos algunas de las referencias y menciones más polémicas que hizo en sus canciones.

Nandi Bushell – “Sweet Nightmares” ft Josh Brolin

Nandi Bushell se convirtió en uno de los fenómenos virales más renombrados del rock de al menos los últimos tres años. Con sus covers de batería, seguro hizo que muchos tíos rockeros pensaran en que “había fe en la juventud”. Pero más allá de eso, la pequeña ha mostrado ser un artista sumamente talentosa.

Y ahora, está lista para mostrarnos su talento más allá de los covers. Una rolita de rock espeluznante y genial, con la inesperada pero increíble colaboración del buen Josh Brolin. Chéquense nada más qué pasa por acá.

The Drums – “Dying” y el nuevo disco ‘Jonny’

A cuatro años de su más reciente disco, The Drums regresa con el material Jonny previo a su vuelta a la CDMX (por cierto, tenemos una dinámica para que se ganen un lugar en un M&G con la banda).

Y para celebrar el lanzamiento, Jonny Pierce y compañía nos traen el video de la rola “Dying” junto a Rico Nasty. La melancolía se siente en la canción, que honestamente se sale del ambiente indie rock tristón que es su sello de la casa.

Judas Priest – “Panic Attack”

Judas Priest viene de dar un increíble show en el festival Power Trip (les contamos aquí como se puso), y fue en ese evento donde anunciaron sus intenciones de lanzar un nuevo disco.

Pues bien, para adornar los estrenos musicales del fin de semana con algo de heavy metal, la banda británica nos trae “Panic Attack” con todo lo que uno esperaría de una rola de los Priest: riffs poderosos, un ritmo enérgico para headbangear y la infalible voz de Rob Halford dándolo todo. Apunten el 8 de marzo del 2024 porque en esa fecha sale el nuevo disco.

Brittany Howard – “What Now”

Mientras una posible reaparición de Alabama Shakes se ve lejana, Brittany Murphy ha decidido que debe continuar como solista. A cuatro año de su primer disco en solitario, la cantante nos trae “What Now” con la confirmación de un nuevo álbum del mismo nombre, aunque aún no hay fecha de lanzamiento. Eso sí, la rola pinta que se vienen buenas cosas.

Crosses – ‘Goodnight, God Bless, I Love U, Delete’

Tuvieron que pasar nueve años para que Chino Moreno y Shaun López volvieran a traernos algo de Crosses. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete trae esas texturas musicales oscuras que les conocemos, pero el propio Chino Moreno ha dicho que en su vida estaban pasando cosas muy buenas, y tiene cierto toque optimista. Y hasta una colaboración con Robert Smith de The Cure traen.

Los lanzamientos musicales para el vocalista no paran en el corto plazo, ya que recientemente Stephen Carpenter reveló que Deftones tiene planeado lanzar su nuevo disco en el 2024. Aquí los detalles.

