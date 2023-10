La conciertiza en la CDMX no para y en esta ocasión, tocar ver de nuevo a The Drums. ¿Lo mejor? Si son fans from hell de la banda, esta es su oportunidad de conocer a Jonny Pierce y compañía en un M&G muy especial que estamos armando solo para ustedes.

Estamos armando una nueva edición de este lindo proyecto llamado Fandom x Sopitas. Y ya se la saben; lo único que tienen que hacer es entrarle a la dinámica que encontrarán más abajito en esta nota para concursar y ganarse su lugar en esta convivencia. ¿Se rifan o qué?

Jonny Pierce de The Drums. Foto: vía Instagram.

Fandom x Sopitas: Aquí la dinámica para ganarte tu lugar en el M&G con The Drums

En este 2023, hemos visto muchos regresos geniales en la música. Y claro que The Drums no se queda atrás pues recién lanzaron el disco Jonny, esto a cuatro años del que era su último material de estudio.

Con este lanzamiento bajo el brazo, era de esperarse que el proyecto neoyorquino viniera a tocar en uno de sus destinos más queridos. El grupo encabezado por Jonny Pierce tocará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo miércoles 18 de octubre, esto en la CDMX.

Flyer del próximo show de The Drums en CDMX. Foto: OCESA

¿Alguna vez soñaron con conocer a Jonny de cerquita y echar una buena platicada? Pues ahora se les cumplirá. Como dijimos, estamos armando un M&G exclusivo con The Drums como parte de nuestra iniciativa Fandom x Sopitas.

Si resultan ganadores de nuestra dinámica, entrarán a esta convivencia con Jonny Pierce y compañía donde podrán presenciar el soundcheck, además de compartir un rato ameno con los miembros de la banda horas antes del concierto. Aquí les dejamos la dinámica:

1. Sigue a Sopitas (Facebook, Instagram, X/Twitter) y Sopitas FM (Facebook, Instagram, X/Twitter) en todas sus redes sociales. Este paso es muy importante.

2. Suscríbete al newsletter de Sopitas.com. Si no estás suscrito, aquí puedes completar el paso.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de X/Twitter con el hashtag #TheDrumsXSopitas y menciona por qué quieres conocer de cerca a la banda.

4. Responde las siguientes preguntas:

Según Jonny Pierce, ¿de qué trata la canción “Plastic Envelope” lanzada en su reciente disco?

¿Qué es lo que motivó a Jonny para escribir la canción “Protect Him Always”, también de su nuevo disco?

5. Entra a este enlace y llena el formulario con los datos que se te pide: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, link de tu tuit del paso 3 y las respuestas de las preguntas del paso 4.

¡Ya estás participando para ganarte tu lugar en el M&G con The Drums! Mucha suerte… Psst, psst. Te queremos echar la mano… Si quieres las respuestas de las dos preguntas, aquí las encuentras antes que todos. Bien facilito, eh.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para ser considerado, debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, además de suscribirte al newsletter como se indica en las instrucciones.

– El premio contempla únicamente acceso al M&G con la banda; no incluye entrada al concierto en el Pabellón Oeste.

– El premio no incluye traslado al recinto para la convivencia. Los ganadores deberán llegar por cuenta propia.

– Esta dinámica inicia a las 6:15 PM del viernes 13 de octubre, y finaliza el martes 17 del mismo mes por la tarde.

– Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico y pondremos sus nombres al final de esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

