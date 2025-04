Lo que necesitas saber: Además de su nuevo álbum, la banda sueca realizará una gira mundial este 2025.

¡Por música no paramos! Y es que The Hives han anunciado su nuevo álbum ‘The Hives Forever Forever The Hives’, dos años después de su último disco.

Adelanto del álbum ‘The Hives Forever Forever The Hives’. // YouTube:@thehivestv

Fecha de estreno de ‘The Hives Forever Forever The Hives’

El séptimo disco de la banda titulado ‘The Hives Forever Forever The Hives’ estará disponible a partir del próximo 29 de agosto bajo el sello Play It Again Sam(tan solo dos después de su último álbum).

De acuerdo con la banda, este nuevo álbum estará compuesto por un total de trece canciones y promete tener el mejor momento de la banda, después de 30 años de trayectoria.

Además, incluye colaboraciones de de Mike D de Beastie Boys y Josh Homme de Queens Of The Stone Age, así como Pelle Gunnerfeldt, quien suele colaborar con Yung Lean y Viagra Boys.

Adelanto del álbum y gira mundial

Aunque aún faltan un par de meses para poder adquirir este nuevo álbum, The Hives no dejó a sus fanáticos sin más información, por lo que reveló un adelanto de su nueva música.

‘Enough Is Enough’ es el uno de los sencillo que vendrán en este séptimo disco y ya puedes ir a escucharlo.

De paso, la banda sueca ha anunciado una gira mundial que iniciará en julio y terminará en diciembre de 2025. Acá te dejamos las fechas completas de sus presentaciones en vivo:

Fechas de la gira de The Hives. // X:@TheHives