Apenas tres años después de Hackney Diamonds (2023), los pilares del rock británico regresan este 10 de julio con Foreign Tongues, su vigésimo quinto álbum de estudio, ahí nomás. Te dejamos por acá la entrevista que tuvimos con Ketih Richards por el disco pasado de los Stones.

Producido nuevamente por Andrew Watt, este material no busca simplemente capitalizar la nostalgia, sino que se posiciona como una pieza visceral que conecta el pasado glorioso de la banda con una modernidad cruda y eléctrica. Aquí te presentamos las claves para entender el nuevo capítulo en la historia de Sus Satánicas Majestades.

El retorno intencional al sonido orgánico de antaño

El disco fue grabado en los Metropolis Studios de Londres, un antiguo edificio de 1901 cuya arquitectura, con sus pasillos, balcones y recovecos, fue utilizada por Andrew Watt como un instrumento más. Y se siente. La intención fue emular la atmósfera densa y desinhibida de Exile on Main St., capturando la frescura de las primeras tomas.

Es un sonido orgánico, de una banda que parece estar frente a ti, que respira y que se aleja de la perfección digital para abrazar el sonido humano de una distorsión sobrada, algún riff rudo y la voz gritona de Mick. Si Hackney Diamonds sonaba a una producción pulida y medida milimétricamente, Foreign Tongues funciona como el otro lado de la moneda.

Desde los acordes abridores de “Rough and Twisted”, se siente el rasgueo de las guitarras dialogantes entre Keith y Ron, una de las dinámicas más emocionantes del disco.

Una alineación de lujo y colaboraciones estratégicas

La lista de invitados es un manifiesto de respeto a varias generaciones. El álbum cuenta con la participación del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, grabada durante una de sus últimas sesiones antes de morir en 2021, un trago agridulce en la escucha.

Entre los artistas invitados figuran Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (de The Cure) y Chad Smith (de Red Hot Chili Peppers). Los Stones han cuidado no tener muchas colaboraciones en su discografía, pero tal parece que los años les han mostrado que la música es una fiesta en la que pueden convivir todos.

La colaboración con Paul se siente como una redención a años de ausencia en estudio. Para NME, Mick declaró recientemente que Paul les dijo: “Se siente bien estar en una banda de nuevo”.

El legado permanente de Charlie Watts

Uno de los momentos más emotivos del álbum es “Hit Me in the Head”, una pieza con tintes punk donde se rescatan grabaciones inéditas de Charlie Watts.

Haber incluido la batería del fallecido músico en este track no se siente como un ejercicio documental, sino como una descarga de energía pura que recuerda por qué su estilo era el corazón palpitante de la banda. Es, quizás, el punto más alto de intensidad del disco, y también tristemente, una de las últimas grabaciones del mítico baterista con los Stones.

Canciones destacadas: un disco bastante rudo

El tracklist de 14 canciones es generalmente una oda al blues rock de los Stones. “Rough and Twisted” y “In the Stars” ya nos dieron un adelanto de la fuerza bluesera y hasta el pop-rock bailable que dominan en este LP.

Nos quedamos también con “You Know I’m No Good”, una interpretación inesperada del clásico de Amy Winehouse que los Stones transforman en un sentido homenaje brit-blues.

Qué fiestón se traen los Rolling Stones en “Never Wanna Lose You”, en el que invocan su mood más disco y funk, con las guitarras de Keith y Ronnie respondiéndose, sobre un bajo redondito y pegajoso. Si rolas como “Miss You” y “Honky Tonk Woman” son lo tuyo, este es un clásico instantáneo dedicable.

Otros temas clave incluyen la balada bastante country “Ringing Hollow” y la frontal “Mr. Charm”, que apunta directamente contra la cultura de los magnates tecnológicos. Finalmente, una joya: “Some Of Us”, rola en la que Keith toma la voz principal con el apoyo de Mick en coros y al final.

La vigencia como motor creativo de los Rolling Stones

Si Hackney Diamonds se sintió como un regreso triunfal tras años de silencio, Foreign Tongues es un ejercicio reafirmante de que los Stones están de regreso. En un 2026 donde McCartney y los mismos Stones siguen lanzando material relevante, queda claro que tienen una energía creativa impresionante.

De hecho, Mick declaró que ya está escribiendo rolas para el siguiente disco. que su motor no es la inercia, sino una obsesión por mantenerse vigentes. Mick Jagger y Keith Richards no están intentando recrear su pasado; están utilizando las herramientas que ellos mismos inventaron para diseccionar el mundo que les toca habitar a sus ochenta años.

Pueden conseguir mercancía y ediciones físicas de Foreign Tongues de los Rolling Stones por acá.