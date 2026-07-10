Lo que necesitas saber: Declan Rice es uno de los cuatro jugadores que llega al juego contra Noruega con una tarjeta amarilla

La Selección de Inglaterra podría sufrir una baja más para el partido del sábado contra Noruega, debido a que el jugador del Arsenal, Declan Rice, fue aislado del resto de sus compañeros debido a una virus estomacal que le había impedido entrenar en los dos últimos días.

Hay que recordar que Inglaterra sufrió dos bajas importantes después del partido contra México, en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca. El defensa Jarrell Quansah fue expulsado en el segundo tiempo del juego contra el Tri y recibió dos juegos de suspensión.

Además, Jordan Henderson se fracturó la muñeca izquierda una vez finalizado el partido y durante los festejos de la victoria en el mismo estadio, cuando intentó saltar una de las vallas publicitarias y se perderá el resto del Mundial.

Declan Rice en la práctica de Inglaterra / Mexsport

¿Qué pasa con Declan Rice?

De acuerdo con Daily Mail, Rice fue aislado del resto de sus compañeros para evitar una propagación del virus estomacal, el cual se ha combinado con otras molestias físicas. Rice arrastraba problemas en la zona lumbar y en isquiotibiales.

Rice se perdió el partido contra Panamá en la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla.

El mismo diario ofrece una actualización e indica que la enfermedad del futbolista del Arsenal ya está controlada. “Fuentes internas del campamento afirman estar seguras de que la enfermedad ha sido controlada”.

Declan Rice ante México / Mexsport

Declan Rice, en riesgo de suspensión

En caso de que Declan Rice tenga actividad contra Noruega tendrá que ir con mucha cautela, ya que además de las molestias físicas de los últimos días tiene una tarjeta amarilla y en caso de que acumule una más sería suspendido para el juego de semifinales… en caso de avanzar.

También están en esta misma situación Jude Bellingham, Marc Guehi y Nico O’Reilly.