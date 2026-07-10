Además de hablar sobre los primeros años de la banda en Hamburgo, en la serie se abordará el papel de Lord Woodbine en la historia de The Beatles.

Lo que necesitas saber: Además de hablar sobre los primeros años de la banda en Hamburgo, en la serie se abordará el papel de Lord Woodbine en la historia de The Beatles.

Y los trabajos que documentan y ficcionalizan el trabajo de The Beatles siguen saliendo… ahora es la BBC la que está en puertas de presentar uno de ellos, en el que se abordará una etapa en específico del Cuarteto de Liverpool.

The Beatles / Foto: facebook.com/thebeatles

Serie se situará en la época de la banda en Hamburgo

De acuerdo con The Guardian, la nueva serie de The Beatles narrará la época en la que la banda llegó a Hamburgo… en la cual, según los conocedores, fue cuando George, Paul y John se forjaron como músicos de a de veras, y donde conocieron a Ringo Starr, a quien a la postre reclutarían.

Pero bueno, lo de Ringo no será lo central de Hamburg Days (nombre de la serie), ni los más de 250 conciertos que habrían dado de 1960 a 1962, sino un asunto al que la historia todavía no le ha hecho justicia: el papel de Lord Woodbine, quien fuera mentor y primer co-mánager de The Beatles.

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“Woodbine era mayor que los Beatles, pero también tocaba música. Sabía de música”, comentó para The Guardian el guionista de esta serie, Jamie Carragher. “McCartney y Lennon lo respetaban en el plano musical”.

¿Quién fue Lord Woodbine?

Lord Woodbine, cuyo nombre real fue Harold Phillips, fue un músico de Trinidad y dueño del Jacaranda Club, considerado el primer lugar en el que se presentaron The Beatles en Liverpool. Algunas versiones lo responsabilizan de llevarse a la banda a su aventura por Hamburgo.

¿Y por qué nadie habla de él? Bueno, según los especialistas, el peso de Brian Epstein ha hecho que se le borre de la historia… incluso de las fotos en las que aparecía. Murió en el 2000 en un incendio y su familia se encargó de que su recuerdo no fuera olvidado: colocó una placa frente al Jararanda Club.

Pues bien, esta serie, según parece, lo volverá a poner en cuadro. Hamburg Days constará de sólo seis capítulos, los cuales se grabarán en Liverpool y Alemania, con un guión basado en las memorias de Klaus Voorman. Aún no hay fecha de estreno.