Lo que necesitas saber: ¿Emocionados? Habrá que calmar las ansias, pues esta función todavía está en desarrollo y ni siquiera está disponible para ser probada.

¿Cuantas veces no se te ha pasado el cumpleaños de algún familiar o amigo? Bueno, pues si son usuarios de WhatsApp esto podría terminar… y es que el famoso servicio de mensajes esta desarrollando una nueva función para recrdar esa fecha especial de tus contactos.

¿Están listos para compartir música por videollamadas de WhatsApp?/Imagen ilustrativa: Pexels

Así como lo leíste. WhatsApp está desarrollando en Android una función que seguramente muchos estarán felices de tener: notificaciones cuando se acerque el cumpleaños de un contacto.

Según la información compartida por WABetaInfo, la última actualización beta de WhatsApp para Android (versión 2.26.27.3) incluye esta nueva función.

Peeero para aquellos que no quieran recibir estas notificaciones o que los demás conozcan tu fecha de nacimiento, tendrás la posibilidad de decidir si quieres compartir este dato con tus contactos.

¿Emocionados? Habrá que calmar las ansias, pues esta función llegará después de los nombres de usuarios, pues todavía está en desarrollo y ni siquiera está disponible para ser probada.

Tiene un nombre: El ‘Efecto de Cumpleaños’. Foto: Pexels

¿Cómo surge esta nueva función?

Aunque no creas que estos recordatorios surgen de la nada. En una versión anterior de la beta, WhatsApp solicitó a los usuarios su año de nacimiento.

Esto inició como una medida para cumplir con las regulaciones legales en Estados Unidos, pues se aprobaron leyes de verificación de edad… y que el servicio de mensajería aprovechará para integrar una nueva función.

Pero bueno, mientras esperamos la actualización, nos queda ir adaptándonos a la que ya tenemos disponible: los nombres de usuario.