Según una filtración masiva, existe una base de datos en la que hay 400 nombres de personalidades a las que el Madison Square Garden ofrece entradas a eventos dependiendo su "nivel de riesgo".

Lo que necesitas saber: Un representante del Madison Square Garden ya salió a desmentir esta información y asegura que se emprenderán medidas legales.

El presidente ejecutivo del Madison Square Garden, James Dolan, se fija muy bien a quién deja entrar a su inmueble… sobre todo si se trata de un invitado especial, de esos que ocupan los primeros lugares de los eventos.

Madison Square Garden / Foto: facebook.com/TheGarden (beholdingeye)

Según su “nivel de riesgo” los famosos obtienen (o no) invitaciones para eventos

Lo anterior fue reportado por WIRED, luego de una filtración masiva de los archivos de la casa de los Nicks de Nueva York ejecutada por el grupo de hackers ShinyHunters (sí, el misma que hace meses robó datos de PornHub).

En dicha filtración, se haya una lista en la que aparecen cerca de 400 nombres de famosos, algunos de los cuales han conseguido asientos VIP para los juegos de los Nicks… al parecer, después de que la organización dirigida por Dolan analiza si no representan o no “un riesgo”.

Para lo anterior, según lo que indica el documento, existe una valorización por puntos de la cual no escapan ni siquiera los amigos cercanos de James Dolan. Por ejemplo, el rapero Fat Joe, quien se ha desvivido en la defensa del ejecutivo, aparece en la lista clasificado como un personaje de “riesgo medio” para la organización.

Timothee Chalamet en el MSG / Foto: facebook.com/TheGarden

De acuerdo con WIRED, entre los nombres que aparecen en la lista son Edie Falco, Mark Ronson, Tracy Morgan, Ben Stiller, además de algunas personas que recientemente fueron vistas en compañía de Taylor Swift, como Selena Gomez y Mariska Hargitay. Todos ellos, con clasificación de “bajo riesgo”… no por nada hace poco se les pudo ver en las finales de la NBA, donde los Nicks se coronaron campeones.

Sin embargo, personajes como la actriz Lilly Allen y su esposo, David Harbour, aparecen como “riesgo medio”… mientras que otros, como el rapero Lil Tjay, de plano están marcados como personas que tienen prohibida la entrada al Madison Square Garden.

taylor Swift en el MSG / Foto: facebook.com/TheGarden

“La base de datos ofrece una perspectiva de cómo MSG ve internamente a sus visitantes famosos, ricos y poderosos (…) ‘Alerta” es el nivel más bajo, una indicación para hablar sobre la persona VIP con un supervisor. Le sigue ‘riesgo bajo’ (…) Después está ‘riesgo medio’ y ‘riesgo alto'”

“Es un sistema paranóico”

En el documento no se indica el motivo por el que los personajes tienen la respectiva clasificación pero, por fuentes consultadas por WIRED, se puede decir que es la forma en la que el Madison Square Garden hace a un lado a las personas que han hablado mal del inmueble, sus ejecutivos, el equipo… todo lo que tenga que ver con ellos.

“Es un sistema terrible, realmente paranoico”, afirma la fuente consultada por WIRE. Y sí, al punto que también clasifica a los personajes VIP por raza, identidad de género y orientación sexual. De este modo, se tienen marcados como “LGBTQIA” a Ricky Martin, Phoebe Bridgers y Emily Green de la banda Geese.

Ricky Martin / Foto: facebook.com/RickyMartinOfficial (@leandrovco)

Madison Square Garden niega información y amenaza con acciones legales

De acuerdo con WIRED, no queda del todo claro la razón por la que se clasifica la orientación de los famosos… pero el asunto da para lanzar hipótesis, como el hecho de que también se clasifica a los políticos, así como el “motivo de notoriedad” por el que se le otorga una entrada a cada uno de los invitados VIP.

En pocas palabras, según la filtración de ShinnyHunters, el Madison Square Garden tiene un cadenero de lujo… lo cual un representante ya se encargó de desmentir. Que dice que no es verdad…

“La información publicada por Wired es inexacta y falsa. MSG está emprendiendo acciones legales”, señaló el representante del Madison Square Garden en comunicado para Consequence. Así nada más, sin mayores explicaciones.