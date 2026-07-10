Ruinas ocultas en el Periférico: El secreto prehispánico que ignoras cada vez que hay tráfico

Lo que necesitas saber: Dentro de la inmensa Ciudad de México podemos encontrar restos de civilizaciones milenarias. Ese es el caso de la zona arqueológica de Cuicuilco.

Presentamos una guía rápida para descubrir la zona arqueológica de Cuicuilco, un antiguo sitio ceremonial dedicado al dios del fuego que sobrevive oculto entre el caos vial capitalino de todos los días. Es otro de los secretos prehispánicos de la CDMX, y entre otras curiosidades, esta pirámide que permanece entre biznagas, nopales y matorrales tiene una forma circular que la hace diferente de la mayoría.

Un tesoro prehispánico oculto en la ciudad./Imagen México a través de una lente Instagram

Su templo principal sigue en pie después de más de 2 mil 500 años. Es el primer gran centro ceremonial del Valle de México y lo podemos encontrar junto al Anillo Periférico, a la altura de la intersección con Insurgentes Sur, en la alcaldía Tlalpan. Es más antiguo que muchas de las pirámides de Egipto y sobrevivió a la erupción del volcán Xitle.

El primer centro ceremonial del Valle de México./Imagen Cuicuilco, Zona Arqueológica y Museo de Sitio Facebook

Actualmente representa un rincón de la antigua Mesoamérica y ofrece un paseo agradable para sus visitantes. Al ser el primer templo importante donde los antiguos pueblos se conectaron con el cosmos ofrece una experiencia inolvidable, su estructura se construyó para estudiar el movimiento del sol y sirvió como base para crear el primer calendario prehispánico.

La historia de la antigua pirámide de Cuicuilco

Cuicuilco significa “lugar donde se hacen cantos y danzas” y su pirámide, también conocida como el Gran Basamento, se construyó entre el 800 y el 600 a.C., aunque se sabe que la zona estuvo habitada desde el 2,000 a.C. Fue una de las principales ciudades prehispánicas y durante su apogeo llegó a tener hasta 20 mil habitantes.

El gran basamento sobrevivió a la erupción del Xitle./Imagen lugares.inah.gob.mx

Su pirámide de forma cónica y circular estaba dedicada a Huehueteotl, el Viejo Dios del Fuego. Además de este altar ceremonial, en los alrededores existen los restos de otras construcciones que pertenecieron al señorío de Cuicuilco, dentro del Parque Ecológico de Peña Pobre, en la zona de la Villa Olímpica y en la parte alta del Bosque de Tlalpan.

Un templo dedicado al dios Huehueteotl./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

El área es más antigua que Teotihuacán, pero quedó abandonada tras la erupción del volcán Xitle, entre el 245 y el 315 d.C. La ciudad quedó sepultada por la lava y la pirámide sobrevivió. De hecho, las migraciones masivas del lugar dieron orígen al pueblo de la Ciudad de los Dioses.

Un tesoro arqueológico de la CDMX

Esta curiosa pirámide de 25 metros de altura y un diámetro de base de 120 metros permaneció oculta bajo tierra y vegetación por mucho tiempo, hasta que en 1922, el arqueólogo norteamericano Byron Cummings descubrió esculturas del dios del fuego y altares en la cima del basamento. Entonces, el edificio quedó al descubierto. Además de Cummings, el arqueólogo Manuel Gamio se encargó de los trabajos correspondientes.

El templo permaneció oculto por varios siglos./Imagen Cuicuilco, Zona Arqueológica y Museo de Sitio Facebook

El templo monumental que se creía una colina natural volvió a salir a la luz, y en 1939 se creó su primer museo de sitio. Durante la construcción de la Villa Olímpica para los juegos de 1968 las autoridades permitieron su salvamento arqueológico y el área quedó oficialmente abierta al público en 1970.

Un rincón del pasado al sur de la CDMX./Imagen lugares.inah.gob.mx

En 1979 se construyó la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) junto a esta importante zona arqueológica. Además, a sus alrededores encontramos el Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, la Reserva Ecológica Bosque de Tlalpan, la Villa Olímpica, los centros comerciales Plaza Cuicuilco y Patio Tlalpan y la Sala Ollin Yoliztli.

Visita este tesoro arqueológico capitalino

Descubre el pasado más antiguo de las civilizaciones del Valle de México en esta zona arqueológica. Su museo de sitio cuenta la historia del señorío de Cuicuilco, tiene esculturas de ídolos, herramientas y otros objetos de la época en que estuvo poblado, planos, maquetas y otras curiosidades interesantes.

Su museo de sitio cuenta la historia del lugar./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

La estructura de la pirámide se compone de cuatro plataformas escalonadas de adobe, tierra compactada y revestimientos de piedra. En la parte alta tiene una serie de altares, se puede subir a ella a través de sus escalinatas y desde su parte superior se tienen vistas excelentes de la zona arqueológica y los alrededores.

Cuicuilco espera nuestra visita./Imagen inah.gob.mx

Además de su gran basamento circular, dentro de la zona existen más de diez estructuras y basamentos. Los restos de este importante centro ceremonial permanecen al sur de la ciudad, entre grandes avenidas, edificios y comercios modernos, es uno de los tesoros del pasado a los que todos tenemos acceso.

Horarios:

La zona arqueológica de Cuicuilco está en la zona del Pedregal San Ángel. Permanece abierta de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. La entrada a su museo y a la zona es completamente gratuita.