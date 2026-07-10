Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo disco de Jack White, 'Frozen Charlotte', un nuevo episodio en su discografia.

Lo que necesitas saber: Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo disco de Jack White, 'Frozen Charlotte', un nuevo episodio en su discografia.

Jack White lo ha vuelto a hacer. Sin avisos, sin grandes campañas de marketing o una oleada de sencillos mes tras mes, Jack desafía nuevamente las convenciones de la industria. Frozen Charlotte llegó hoy a nuestros oídos para quedarse un buen rato en nuestros audífonos.

El músico de Detroit presenta Frozen Charlotte, su séptimo álbum de estudio como solista, un día después de su cumpleaños número 51. Este lanzamiento, que llega apenas dos años después del brutal No Name (2024), reafirma a un artista que hoy prefiere la inmediatez del estudio sobre la planificación excesiva.

Aquí te presentamos las claves esenciales para entender este nuevo capítulo en su carrera.

La continuación de la urgencia característica de Jack

No Name marcó un regreso a la esencia más cruda y directa de White, y Frozen Charlotte se siente afortunadamente como su secuela natural. Grabado en los estudios Third Man en Nashville, el álbum captura la energía de una banda —integrada por Patrick Keeler (batería), Dominic Davis (bajo) y Bobby Emmett (teclados)— que llegó al estudio con la inercia tras una extensa gira mundial.

Desde “G.O.D. And The Broken Ribs, se siente la guitarra galopante con la fuerza en voz de Jack. “Welcome to the Garden of Eden” es una línea potente para abrir, y los temas del bien y el mal están presentes a lo largo del disco, en el contexto permanente de denuncia de Jack sobre la administración de Donald Trump.

El resultado es un sonido urgente, directo y diseñado para golpear con la misma fuerza en el reproductor que en un escenario.

El concepto detrás del nombre de ‘Frozen Charlotte’

El título del álbum proviene de una figura de porcelana creada por el propio White, que formó parte de su exhibición artística ‘These Thoughts May Disappear’ en Londres. La “Frozen Charlotte” es una pieza basada en una balada folclórica sobre una joven que muere congelada por orgullo al negarse a abrigarse.

En el contexto del disco, la figura actúa quizás como una metáfora del trabajo de White: algo mitológico, a veces frío y obscuro, pero cargado de imaginación capaz de cobrar vida bajo las manos correctas.

Canciones destacadas de ‘Frozen Charlotte’

Aunque es un disco de principio a fin disfrutable, te dejamos algunas rolitas por si traes prisa.

“G.O.D. and the Broken Ribs” es la carta de presentación del álbum. Un tema que abre con una sátira sobre el paraíso y establece el tono del disco: un monólogo de guitarra donde Jack cede el protagonismo a las cuerdas.

“Dollar Bill” es un sencillo propulsivo y minimalista. Es una rola más punk, atacando temas capitalistas con una sencillez brutal.

“Derecho Demonico” es una pieza donde la guitarra de White retumba y toma el control, convirtiéndose en el vehículo principal de la narrativa, dejando atrás las estructuras líricas densas.

En “Thick As Thieves”, Jack White nos regala un riff acelerado en el que se une la batería al unísono, con un trancazo directo en el que también deja una crítica dura a convertirse en un ladrón tonto, y cómo es que una persona puede llevar a otra a convertirse. El final es pura guitarra descontrolada, nos urge que venga en la gira de ‘Frozen Charlotte’ para escuchar este rolón en vivo.

La guitarra y voz repiten como protagonistas absolutas

En este álbum, Jack White ha repetido la importancia de sus melodías vocales que también dejan que la guitarra sea el centro de gravedad. El álbum se siente como una carta de amor a su instrumento favorito, explorando texturas que van desde el rock abrasivo hasta toques sutiles de blues, siempre con un sentido del humor irónico que recorre cada pista.

En “Dollar Bill” y “Raising The Grain” tenemos un par de nuevos clásicos en el que Jack solito se lleva las rolas, con una banda de apoyo infalible.

Distinto a algunos discos en los que exploró con sonidos electrónicos, en esta secuela del No Name, de nuevo tenemos hartos riffs y solos, bastante guitarroso el asunto.

El espacio para la innovación artística está presente

Quizás la mayor lección de ‘Frozen Charlotte’ es la libertad creativa que se sigue sintiendo rola tras rola. White ha dejado de intentar satisfacer las expectativas externas sobre lo que un Rock and Roll Hall of Famer debe hacer. Este disco es Jack White haciendo lo que mejor sabe hacer, respaldado por una banda en su mejor momento.

En cosas que nos sorprendieron, “You’ll Never Fix Me” cierra con un teclado que suena a vientos, que rara vez hemos escuchado en la discografía de White y suena fresco. El paneo entre canales de “Dolar Bill” también es un elemento nuevo que es el preámbulo de una rola de rock directo con un gran solo.

Jack lanzó bastante mercancía y ediciones bellas de Frozen Charlotte que pueden conseguir por acá. La gira actual de Jack arranca en Michigan y cierra en Georgia en noviembre, por lo que esperamos venga a dar un show en solitario pronto.