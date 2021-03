The Virtual Road: U2 transmitirá conciertos inéditos a través de YouTube

Con esto de la pandemia y que llevamos un año sin conciertos y festivales, los eventos en línea se han convertido en una forma de disfrutar de música desde la comodidad de nuestra casa. Y aunque en los últimos meses se han realizado varios eventos en vivo o pregrabados, sin duda uno que nos emociona muchísimo es el de U2.

En conjunto con YouTube, la agrupación comandada por Bono ha anunciado U2: The Virtual Road, una serie de conciertos inéditos y remasterizados de la banda que serán transmitidos por primera vez a través de su canal en dicha plataforma. Uno de ellos que fue grabado en México en la década de los 90.

U2 lanzará varios conciertos inéditos a través de su canal de YouTube

En total serán cuatro los conciertos que U2 pondrá a disposición de sus fans por un periodo de 48 horas y en diferentes fechas de marzo y abril. Dichos shows, según palabras de Dan Chalmers, Director de YouTube Music, son “los más memorables e icónicos en la historia de la banda y, de hecho, en la historia del rock en general”.

Los conciertos que se transmitirán en ‘The Virtual Road’ también contarán con actos de apertura que se grabaron recientemente. En el caso del concierto que se llevó a cabo en México, será Carla Morrison a quien podremos ver como telonera de dicho show inédito que se grabó en el Foro Sol en el año 1997 y como parte del PopMart Tour.

Estas son las fechas en las que podrán ver cada uno de ellos

“Cada espectáculo es memorable para nosotros, pero en particular estos cuatro… Es emocionante volver a estar de gira… Abrazando todas las maravillas del camino virtual. Y es especialmente emocionante estar acompañados por una lista tan brillante de compañeros de viaje como Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison y Feu! Chatterton”, comentaron Bono, The Edge, Adam y Larry

Pero bueno, acá les dejamos las fechas y detalles sobre cada show inédito de U2 que será transmitido por YouTube en los próximos días.

17 de marzo – U2 Go Home: Live From Slane Castle – Irlanda, 2001

Live From Slane Castle celebra el regreso de la banda al legendario sitio de conciertos irlandés el 1 de septiembre de 2001 para su primera actuación a orillas del río Boyne en más de veinte años. Y en una actuación exclusiva de YouTube, Dermot Kennedy abrirá el espectáculo con una actuación en solitario grabada la semana pasada a las afueras de Los Ángeles.

25 de marzo – U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – Estados Unidos, 1983

En un espectáculo que definió su carrera, la presentación empapada de lluvia en un lugar icónico, ayudó a establecer la reputación de U2 como uno de los mejores actos en vivo del mundo. Y otra banda de Dublín nominada al Grammy, Fontaines D.C , abrirá el espectáculo con una actuación grabada en su ciudad natal el año pasado.

1 de abril – Popmart: Live From Mexico City – México, 1997

El PopMart Tour irrumpió en la Ciudad de México en diciembre de 1997 para un espectáculo memorable en el Estadio Foro Sol y el 1 de abril, Carla Morrison será la encargada de abrir el concierto, exclusivamente en YouTube, con una presentación única y muy especial previo a PopMart: Live From Mexico City.

10 abril – iNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris – Francia, 2015

En diciembre de 2015, U2 regresó a París menos de un mes después de los ataques terroristas del 13 de noviembre en la ciudad para dos espectáculos reprogramados. iNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris marcó la actuación final de la gira, una velada inolvidable que incluyó una emotiva interpretación de ‘People Have The Power’ de Patti Smith. El 10 de abril, YouTube transmitirá el espectáculo por primera vez, con la banda francesa Feu! Chatterton como banda de apoyo.