Lo que necesitas saber:

The Weeknd estará acompañado de Anitta en este tour que lleva el mismo nombre del de 2023... pero es un show completamente nuevo.

Poco a poco se va haciendo más choncha la agenda de conciertos del 2026. Ahora hay que agregar un peso pesado: The Weeknd.

'Hurry Up Tomorrow': Lo que sabemos sobre el "último disco" de The Weeknd
The Weeknd/Foto: Getty Images

The Weeknd promete un show completamente diferente al del 2023

Abel Makkonen Tesfaye, (a.k.a The Weeknd) vuelve a nuestro país con un tour con el mismo nombre que con el que vino en 2023 (“After Hours Til Dawn”)… pero no por eso el show será igual. Comenzando con la artista que lo acompañará en el Estadio GNP Seguros: Anitta.

De acuerdo con OCESA, The Weeknd se presentará por partida doble en el GNP Seguros: los días 20 y 21 de abril, bajo la promesa que vendrá con “un show totalmente nuevo, que combina una producción innovadora con un setlist electrizante”.

the weeknd estadio gnp
The Weeknd en el GNP Seguros / Imagen: OCESA

Boletos para The Weeknd en el Estadio GNP Seguros

Los boletos estarán en venta especial los próximos 8 y 9 de septiembre (para clientes HSBC)… ya después de esto, comenzará la venta general. Todo por el sistema Ticketmaster.

Además de presentarse en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, The Weeknd hará lo propio en dos ciudades de Brasil: 26 de abril en Rio de Janeiro y 30 y abril 1 de mayo en São Paulo. 

The Weeknd llegará a México, luego de haber lanzado la trilogía de discos que comenzó con el After Hours del 2020. Le siguió Dawn FM del 2022… y termina con Hurry Uo Tomorrow, lanzado el 31 de enero de este año.

los artistas que se presentan en el evento reciben una publicidad gratis, la cual les ha ayudado posteriormente a la venta de discos, conciertos, entre otras cosas.
The Weeknd en el show que dio en el medio tiempo del Super Bowl LV/Foto: Getty Images

