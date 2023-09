Lo que necesitas saber: El 'After Hours til Dawn Tour' de The Weeknd llegó a la CDMX. Así se puso la primera noche del canadiense en el Foro Sol.

Cinco años tuvieron que pasar para verlo de regreso en México, y podríamos decir que valió la pena la prolongada espera. Lo de The Weeknd en el Foro Sol en su primera noche, fue una de esas experiencias que te dejan satisfecho no solo por la música; también por el nivel de producción y el entusiasmo que se nota que le ponen al espectáculo.

Una luna gigante se encontraba suspendida en medio del recinto, así como la impresionante figura robótica femenina diseñada por el reconocido ilustrador Hajime Sorayama. Eso ya era una señal de que el cantante canadiense tenía preparado algo especial…

Así la escenografía de The Weeknd en el After Hours til Dawn en México. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

The Weeknd en el Foro Sol

Pero desde antes de que arrancara el concierto de Abel Tesfaye en la CDMX, el ambiente ya andaba con todo (sobre todo luego de los teloneros Mike Dean y Kaytranada). Unos coreaban el nombre del artista, otros más se daban un ‘salud’ con su trago en mano, y no faltó la ola en la gradas en repetidas ocasiones…

Así las cosas en el estadio mientras salía The Weeknd al escenario. Y cuando lo hizo, se presentó con algunos versos de “La Fama”, su colaboración con Rosalía, seguida de “Party Monster” y “Take My Breath” para un arranque enérgico.

The Weeknd y su indumentaria en el concierto del Foro Sol. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com

La estética de corte futurista es parte del sello que distingue a las presentaciones del After Hours til Dawn Tour, con un Abel que llevaba un brazo metálico y un casco cromado que a más de uno seguro le recordó a Daft Punk. Y si de recordar al desaparecido dúo francés se trataba, claro que no faltaron en el set rolas como “Starboy” y “I Feel It Coming”.

El coro del público aparecía repetidamente para gritar “El Fin de Semana”, inspirándose en el cántico futbolero del ‘Chucky’ Lozano. The Weeknd en el Foro Sol se estaba llevando la ovación… y todavía ni íbamos a la mitad del concierto.

“The Hills” llegó enseguida para prender más el ambiente, con esas intensas secciones de bajo que uno pensaría estaban a punto de tronar las bocinas, esto mientras el escenario aventaba fuego.

“The Hills” es un clásico de The Weeknd que no podía faltar. #TheWeeknd pic.twitter.com/HgcMRkIVLb — SopitasFM (@sopitasfm) September 30, 2023

The Weeknd y un palomazo de los fans

Luego de “Kiss Land” y “Often”, al set llegó “House of Ballons” para recordarnos la primera etapa de la carrera de The Weeknd. Esa canción fue el motivo perfecto para que un montón de globos blancos empezaran a adornar la zona general del Foro Sol.

Esa luna gigantesca y la robot de Sorayama se movían a medida que avanzaba el show, desplegando un juego de colores y efectos visuales que durante un momento, se combinaban en un interludio alocado donde el cantante tomaba un sintetizador para volarnos la cabeza.

Y luego de varias rolas más, por fin llegó el momento de que Abel Tesfaye se quitara el casco. Lo hizo cuando tocó cantar “After Hours”, que dejó en mano del coro del público al momento de finalizarla. “La noche aún es joven, México. Me siento increíble, ¿y ustedes? Hagan un poco de ruido para mí”, dijo el canadiense.

Foto. Stephania Carmona para Sopitas.com.

Como dijimos, The Weeknd se dejó caer al Foro Sol con el show completo, incluida una pasarela enorme que le permitía llegar a la parte más alejada de la zona general. Pero aún así, decidió que quería estar más cerca de los fans.

“Esta es una de mis canciones favoritas”, dijo para darle enseguida a “Out of Time” con la que bajo de la tarima y se echó un palomazo con algunos fans a los que les prestó el micrófono. Los gritos de euforia apenas hacía entendible el canto de esos fanáticos, pero qué importa eso cuando tienes a un artista de ese calibre frente a ti, regalándote un momentazo para recordar toda la vida.

the weeknd disfrutando al máximo de como cantaba la chava pic.twitter.com/TLz1LhE6jD — Valeri Solis (@ValeriaSolis28) September 30, 2023

“México, me muero por ustedes”

La música se detuvo por un momento y The Weeknd se quedó parado en la pasarela del Foro Sol solo para ver lo que estaba provocando. Su sonrisa lo decía todo, y la seña de abrazo era la indicación de que estaba agradecido y feliz.

“México, me muero jodidamente por ustedes”, dijo Abel para entonar “Die For You”. La dosis de cariño la repitió con una mención para el país en “Wicked Games”, y otra más cuando cantó algunos versos de “Stargirl Interlude”.

Hay que ser sinceros en este punto: el setlist estuvo completísimo combinando lo mejor de sus dos recientes discos (After Hours y Dawn FM), sin abandonar sus mejores éxitos. Eso sí, al ser tantas canciones –más de 30– muchas las interpretó en versiones más cortas o las combinaba en transiciones con otros temas.

Claro que nos hubiera gustado escuchar esas canciones en sus versiones más completas, pero en términos generales la experiencia no deja de ser memorable. Y memorable también lo fue “Blinding Lights”, que en vivo es aún más enérgica de lo que recordábamos. ¿Ya podemos considerarla un clásico de la época reciente? No es tan descabellado en realidad.

Qué conciertazo de The Weeknd en el Foro Sol. ??



Abrimos hilo con algunas de las rolas que más disfrutamos en la primera noche del canadiense en la CDMX, y arrancamos con “Blinding Lights”.? pic.twitter.com/G6A66eWWPb — SopitasFM (@sopitasfm) September 30, 2023

Quizá no era necesario, pero este concierto de The Weeknd en el Foro Sol nos reafirmó que el canadiense de origen etíope es una de las máximas estrellas de la música de los últimos años.

Y de paso, podríamos decir que esta fue una ‘despedida’ pues el nombre de The Weeknd será enterrado para que el artista use su nombre de pila, Abel Tesfaye, en futuros lanzamientos musicales. Veremos qué nos trae esa nueva etapa, pero por lo pronto, nos damos por bien servidos con este gran concierto.

Setlist de The Weeknd en el Foro Sol (primera noche)

1. La Fama

2. Part Monster

3. Take My Breath

4. Sacrifice

5. How Do I Make You Love?

6. Can’t Feel My Face

7. Lost in the Fire

8. Hurricane (canción original de The Weeknd con Kanye West)

9. The Hills

10. Kiss Land

11. Often

12. Crew Love (canción original de The Weeknd con Drake)

13. Starboy

14. House of Ballons

15. Heartless

16. Low Life (canción original de The Weeknd con Future)

17. Reminder

18. Circus Maximus (canción original de The Weeknd con Travis Scott)

19. Faith

20. After Hours

21. Earned It

22. Out of Time

23. I Feel It Coming

24. Die For You

25. Is There Someone Else?

26. I Was Never There

27. Wicked Games

28. Call Out My Name

29. Stargirl Interlude (recortada y muy breve)

30. The Morning

31. Save Your Tears

32. Less Than Zero

33. Blinding Lights

34. Teras in the Rain

Encore

35. Creepin’

36. Popular (original de The Weeknd con Madonna y Playboi Carti)

37. In Your Eyes

38. Moth to A Flame (original de Swedish House Mafia y The Weeknd)

Te puede interesar