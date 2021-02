¡The White Stripes comparte por primera vez su sesión ‘From The Basement’ en YouTube!

The White Stripes es una de esas bandas que por más años que pasen, se mantienen en el recuerdo de los fanáticos. El dúo conformado por Jack White y Meg White se convirtió en uno de los estandartes musicales de la primera década de los 2000, todo esto gracias a su peculiar estilo inclinado hacia el blues-rock.

Con eso como su sello definitivo, los éxitos y las presentaciones icónicas no faltaron en el legado que eventualmente dejaron. Uno de esos increíbles shows es From The Basement, sesión grabada en 2005 que por primera vez en mucho tiempo está disponible para todos los seguidores en YouTube.

The White Stripes siguen vigentes

Parece que fue ayer cuando disfrutábamos de los excelsos riffs de Jack y la poderosa batería de Meg. El tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta, por ejemplo, que la banda se separó hace una década. A principios de este mes de febrero, se cumplieron 10 años de que el icónico dúo anunció su disolución. Pero el recuerdo sigue aquí, en su música y en uno que otro lanzamiento póstumo.

Así, por ejemplo, Third Man Records (el sello de Jack White) ha compartido nuevos videos como el que se lanzó en noviembre pasado para “Apple Blossom”. Pero eso solo fue una probadita para calentar motores rumbo a la liberación de su primer disco de grandes éxitos que salió en el mes de diciembre… porque las sorpresas no han terminado.

‘From The Basement’ por primera vez en YouTube

Corría el año 2005 y The White Stripes ya dominaba la escena musical del rock acompañados de su quinto álbum Get Me Behind Satan. Al mismo tiempo, como bien apunta Consequence Of Sound, Nigel Godrich comenzaba a delinear lo que sería su estupendo show de presentaciones musicales From The Basement. Así que la idea era bastante clara: el dúo de Detroit denía ser sí o sí el primer acto musical del programa. Y así fue.

La banda llegó al ‘sótano’ de Godrich en ese año para inaugurar el show. Jack y Meg se dispusieron a tocar algunas rolas de su disco recién estrenado, dejándonos estupendas interpretaciones de “Blue Orchid”, “As Ugly as I Seem”, “Red Rain” y algunos covers de Captain Beefheart como “Party of Special Things to Do”.

Desde que se realizó esa sesión, han pasado casi 21 años y ahora, por fin, está al alcance de los fans en YouTube desde el canal oficial de la banda que lo acaba de subir completito y en alta definición para que lo disfrutes. Acá te lo dejamos.