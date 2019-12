Cuando los White Stripes lanzaron el video musical de “Fell In Love With A Girl” no pensaron el enorme impacto que causarían. Y es que no es para menos, pues junto al director Michel Gondry armaron uno de los videoclips más creativos de la historia, donde vemos un montón de secuencias de unas figuras hechas con LEGO de Jack y Meg tocando la canción, algo que dejó con el ojo cuadrado a todos en 2002.

Por años, los fanáticos de los White Stripes han pedido a todos los santos que la banda saque estos bloques de construcción, y después de 17 años sus súplicas han sido escuchadas. Desde este momento en la tienda de Third Man Records –la disquera de Jack White– ya puedes adquirir este set que la verdad se ve de lujo y que sin duda todos los fans de hueso colorado deben tener en su colección.

Se trata de un paquete que incluye 213 bloques en los que podrás construir tu propia versión de “Fell In Love With A Girl” y otros tres diseños diferentes. Además tendrás chance de armar tus propias figuras de Jack y Meg White tocando la guitarra y batería respectivamente. Por acá les dejamos unas cuantas imágenes de cómo luce este gran set:

Se ven increíbles, ¿no? Ahora sí, pónganse las pilas porque seguramente volarán en esta época navideña, si quieres regalártelo tenemos que decirte que el precio por el set de “Fell In Love With A Girl” es de 60 dólares (o sea unos mil 136 pesitos mexicanos), para que vayan rompiendo el cochinito o ya de plano descontarlo del aguinaldo.

Si quieres comprarlo lo puedes hacer directamente en las tiendas físicas de Third Man Records en Nashville y Detroit. Puede que se estén preguntando, ¿y cómo le hago si no vivo en el gabacho? Bueno, pues también lo pueden adquirir en la página por internet de la disquera.