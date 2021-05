Morralla cool: The Who tendrá su propia moneda conmemorativa en el Reino Unido

No nos queda la menor duda de que The Who es una de las bandas más legendarias de toda la historia. No solo revolucionaron el rock, al ser de los primeros músicos en romper sus instrumentos en el escenario; también, Roger Daltrey, Keith Moon, Pete Townshend y John Entwistle crearon algunos de los mejores discos del género, como Tommy, Who’s Next, Quadrophenia y muchos más. Uno de esos grupos que tienes que conocer sí o sí.

Es por eso que los honores para ellos no son suficientes, pues marcaron un antes y un después en la música. A lo largo de los años los han reconocido con un montón de premios y obviamente están en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero ahora tendrán algo que muy pocos músicos en el Reino Unido pueden presumir, ya que tendrán su propia moneda conmemorativa para festejar el legado de esta bandota.

¡The Who contará con su moneda conmemorativa!

Resulta que hace unos días la Royal Mint –la casa de moneda de dicho país– anunciaron con bombo y platillo el lanzamiento de una moneda creada especialmente para recordar todo lo que The Who les ha dado con su música. Para que se den una idea de lo importante que es esto, la banda comandada por Roger Daltrey se une a la exclusiva lista de artistas británicos que tienen una moneda de este estilo, como Queen, Elton John y David Bowie.

Las imágenes de la nueva moneda revelan que están impresas con símbolos reconocibles de la carrera de la banda, como el logotipo de Mod, la bandera del Reino Unido y una guitarra Rickenbacker que está destrozando un amplificador. Cuando se colocan juntos, los símbolos de la moneda forman una mesa de pinball, un guiño a la canción “Pinball Wizard” y al álbum Tommy, aunque también hay otros detalles que solamente los clavados notarán.

Un diseño único y que le rinde tributo a esta gran banda

Según NME, la Fábrica de Moneda y Timbre del Reino Unido también usó una tecnología innovadora, ya que algunas monedas presentan un efecto especial que parece como “ondas de choque” que salen desde un altavoz, lo que eleva el detalle de la moneda. Los diseñadores y artesanos crearon esto en honor al concierto ruidoso de The Who, el cual se llevó a cabo en 1976 en Londres y que batió el récord durante una década en dicho país.

Para terminar, Roger Daltrey –quien visitó la fábrica y acuñó uno de los primeros ejemplares– mencionó que para él: “Es un honor que se produzca una moneda para celebrar el legado musical de The Who. El diseño de la moneda capta la verdadera esencia de la banda y lo que representamos. Fue un momento fantástico poder acuñar una de las primeras piezas de la colección y ver la variedad de tecnologías y procesos que intervienen en la fabricación de la moneda”.

Ahora bien, si ustedes quieren tener la moneda de The Who, les contamos que pueden conseguirla en el sitio web oficial del Royal Mint (al que pueden entrar dando clic POR ACÁ). Eso sí, cabe aclarar que vendrán en diferentes ediciones, pues la más sencilla tiene un precio de 13 libras –algo así como 366 pesitos mexicanos– y la más cara está bañada en oro y cuesta 2 mil 315 libras esterlinas, más o menos 65 mil morlacos del águila.