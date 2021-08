Thom Yorke rinde homenaje a MF DOOM con el remix de “Gazzillion Ear”

Puede que este 2021 parece que no tendremos música recién salida del horno de Radiohead –a pesar de que abrieron su cuenta de TikTok con videos creepys–, pero Thom Yorke no para de trabajar. Este año debutó junto a Jonny Greenwood un nuevo proyecto llamado The Smile (ACÁ les dejamos lo que se sabe hasta el momento) pero también se la ha pasado presentando varios remixes que nos dejaron con el ojo cuadrado.

Hace algunas semanas lanzó la remezcla de “Creep” que armó para un desfile de modas en Japón. Sin embargo, no es lo único que trae para nosotros en cuanto a su faceta como DJ, porque ahoranos presenta su reversión a “Gazillion Ear”, la cual llega para rendirle tributo a una leyenda del rap que lamentablemente perdimos en diciembre de 2020, el enorme MF DOOM. Y sí, prepárense porque este tema les volará la cabeza.

Thom Yorke homenajea a MF DOOM con un remix

Resulta que el sello independiente británico, Lex Records celebra este año su aniversario número 20, y lo festejaran a lo grande publicando una serie de remixes de canciones de su catálogo. Ya han mostrado las rolas que aportaron artistas como King Krule, Actress y Boards Of Canada, pero ahora estrenaron la mezcla que se armó Thom Yorke para la rola de este rapero tan importante, aunque el frontman de Radiohead ya la había tocado antes.

De acuerdo con Stereogum, Yorke lanzó por primera vez una remezcla de “Gazzillion Ear” en 2009. En realidad la remezcló dos veces, llamando a una versión como “Monkey Hustle Remix” y a la otra “Man On Fire Remix”. Pero sólo se lanzó la primera versión, y se llamó simplemente “Thom Yorke Remix”, pero ahora y gracias a Lex Records por fin tenemos el remix de la segunda versión que suena brutal.

En enero de 2021 y luego de la muerte del rapero, Thom escribió en su cuenta de Twitter unas cuantas palabras para recordarlo: “Estoy muy triste por el fallecimiento de MF Doom. Fue una gran inspiración para muchos de nosotros, cambió las cosas… para mí la forma en que ponía las palabras era a menudo impactante en su genialidad, utilizando la corriente de conciencia de una manera que nunca había escuchado antes”.

Ya estuvo bueno de hablar, mejor pasemos a la música. Corran por los audífonos y trépenle al volumen para escuchar a continuación el remix de “Gazillion Ear” con el que Thom Yorke le rinde tributo al gran MF DOOM: