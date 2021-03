Escucha la rara versión de “Creep” que Thom Yorke mezcló para un desfile de moda

La relación de Radiohead con “Creep” es sumamente complicada. Se sabe que durante muchos años, la banda se negó rotundamente a tocar su canción más conocida porque la odiaban, y por un buen rato los fans se quedaron con las ganas de escucharla en alguno de sus conciertos. En repetidas entrevistas, Thom Yorke ha mencionado el repudio que siente tanto él como los demás integrantes por su más grande éxito comercial.

En realidad, el coraje que tenían era porque la gente que iba a sus shows quería que la interpretaran solo porque era muy popular, y no querían que los encasillaran como una banda de one hit wonder cuando tenían un montón de rolas que demostraban todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de todas estas declaraciones, poco a poco ha cambiado su percepción de esta rola y bajita la mano la han incluido en los setlist de sus últimas giras.

Thom Yorke estrena una rara versión de “Creep”

Pero en esta ocasión, el mismísimo Thom Yorke se encargó de producir una versión extraña e inquietante de “Creep”. De acuerdo con Consequence of Sound, Resulta que hace algunos días, el diseñador japonés, Jun Takahashi, presentó su colección de otoño para este 2021 la cual lleva por nombre “Creep Very”, que formó parte de la Rakuten Fashion Week Tokyo, uno de los eventos de moda más importantes de aquel país.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en esta remezcla del hitazo de Radiohead y a diferencia del sencillo de 1994, se escucha constantemente una melodía fantasmagórica y alargada, con una guitarra acústica que rasguea constantemente sobre sintetizadores zumbantes y la voz digital de Yorke nos lleva a un ambiente sombrío durante 9 minutos. Y por supuesto que la canción, tal como la modificó Thom, va de acuerdo al concepto de Takahashi.

Al referirse a por qué la reversión encajaba perfectamente en su nueva línea, Takahashi dijo a Vogue que: “El tema es el de una persona frágil y débil pero con un corazón verdaderamente puro”. Esta no es la primera vez que Thom Yorke y los miembros de la banda ponen la banda sonora para un desfile de moda, pues en el pasado y junto a Jonny Greenwood y Nigel Godrich han musicalizado eventos similares desde Nueva York hasta París.

Pero bueno, ya estuvo bueno de hablar, es momento de pasar a la música. A continuación pueden escuchar la versión de “Creep” que Yorke armó para la colección de otoño 2021 de Jun Takahashi: