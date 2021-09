Tutti Frutti: El día que Thomas Alba Edison reinventó la música

¡Tutti Frutti tiene un Newsletter! Además del podcast de todos los lunes, Sopitas escribe un mail que manda todos los jueves donde encontrarás textos como éste. Suscríbete en 3 segundos poniendo tu mail en el cuadro de aquí:

Los discos de vinilo se pueden convertir en la perdición de cualquier melómano; los amamos y nos encanta coleccionarlos sin importar el tiempo que pasamos recorriendo tiendas, ciudades y países en busca de esa joya que soñamos para nuestra colección.

Para muchos, los vinilos obedecen a la nostalgia, pero en realidad este formato es el que permitió que la música floreciera y si bien se considera Johann Sebastian Bach como el “padre de la música”, me parece que en la lista de candidatos, también habríamos de incluir por ahí a Thomas Alba Edison.

El inventor del telégrafo, de la bombilla de luz y del primer sistema de distribución de electricidad en todo el mundo, también inventó el fonógrafo el 12 de Agosto de 1877.

144 años desde la primera grabación de la historia

¿Y cuál fue la primera “canción” que grabó? De acuerdo a los registros históricos que se han hecho públicos, la primera grabación de la historia, fue la voz del propio Edison declamando la letra de la canción “Mary had a little lamb”, la cuál sonaba más o menos así:

Es por ello que 144 años después, cada 12 de Agosto se celebra el Día Mundial del Vinilo, un formato que al día de hoy sigue ofreciéndonos la posibilidad de escuchar la música en la mejor calidad posible.

Ni qué decir de la belleza de observar los artes y portadas de los discos en doce pulgadas, las ediciones especiales de colores, con contenido extra y por supuesto el saborear el tiempo y espacio que dedicamos a tomar un descanso, levantarnos, elegir el disco que queremos escuchar, sacarlo de su funda, colocarlo cuidadosamente en la tornamesa y disfrutar.

Algunos datos de vinilos en tiempos de pandemia:

A falta de conciertos, la gente está consumiendo muchísima más música que en otros momentos y por consiguiente estamos gastando mas en comprar formatos físicos. En los primeros 6 meses de 2021, se vendieron 19.2 millones de discos en vinil, superando la venta de CD’s que se quedó en 18 millones.

En este momento, los viniles más vendidos del año son:

Evermore – Taylor Swift

Fine Line – Harry Styles

Good Kid MAAD City – Kendrick Lamar

When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

