Lo que necesitas saber: NIN ya terminó con las fechas de su tour "Peel It Back". Sólo le quedan las presentaciones en Coachella, donde en el lineup aparece como "Nine Inch Noize", ya que será un show junto a Boys Noize.

El fin de semana se acabó el tour de Nine Inch Nails (NIN) y, como los fans se habrán dado cuenta, la banda no vino a México. Pero que no se pierda la esperanza: podría haber más shows en el futuro, sólo que –quizás– no sea este año.

NIN / Foto: Facebok NIN (crédito: kraw + abby hatch + corey holms)

Si hay nueva gira “no será este año”: Trent Reznor

Durante la última presentación de su tour “Peel it Back”, Trent Reznor hizo una pequeña pausa para aclarar sus palabras de hace unas semanas, las cuales se entendieron como que NIN ya no volvería a salir de gira.

“Creo que dije algo el otro día que se malinterpretó y se convirtió en algo que no necesariamente es cierto: Lo que dije fue que este es el último concierto de esta gira, que no tenemos ningún concierto programado y que, por ahora, no tenemos planes de programar ningún concierto en el futuro”, corrigió Reznor.

“Eso no significa que no podamos volver a salir de gira. Puede que volvamos a salir de gira”, aclaró para alegría de los fans que se quedaron con las ganas de ver a NIN con este tour que –dicen– fue una barbaridad por la producción y, sobre todo, por la forma en que está tocando la banda.

NIN tratará de hacer nueva música… después podría venir otro tour

Sin embargo, el líder de las Nueve Pulgadas de Uña remarcó que su regreso a los escenarios, ahora que termina la gira “Peel It Back” no será a la brevedad. Así que, si no vieron a Trent Reznor y compañía en 2025 o en los show de 2026, quizás tendrán que esperar hasta el próximo año (si es que se da). “No será el mes que viene, ni este año”, señaló.

De acuerdo con Trent Reznor, el 2026 lo ocupará NIN en intentar hacer nueva música… y, si las cosas salen bien y creen posible que los futuros shows superen a lo que pasó en el tour que acaba de terminar, entonces sería posible una nueva gira. “Espero volver a verlos y espero que vengan a vernos si lo hacemos”.

Antes del tour “Peel It Back”, NIN tenía dudas: “no sabía si podríamos hacerlo bien, si aún importaba y si realmente sentíamos que teníamos algo que decir”… y por eso la banda tardó en salir de gira.

Al parecer, ahora que el tour acaba, esas dudas vuelven a surgir y lo que salga del trabajo para hacer más música le aclarará la mente a Reznor. Mientras, dijo estar muy orgulloso de lo que ha pasado en los shows de los últimos meses.