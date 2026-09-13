Lo que necesitas saber:
Altman explicó en la entrevista que por el momento quieren concentrarse en temas relacionados con la seguridad y la alineación de sus modelos.
Y las polémicas por los riesgos y peligros de la Inteligencia Artificial ya alcanzaron a Wall Street, pues se acaba de confirmar que OpenAI descartó sus planes de entrar a la Bolsa durante este 2026.
Y es que luego de que se diera a conocer una entrevista que el CEO de OpenAI, Sam Altman, tuvo con Fortune, uno de los tantos temas que tocó fue precisamente que este no sería el mejor momento para convertir a la empresa en una compañía pública, sobre todo por las incógnitas que han surgido alrededor de la seguridad de la IA.
“En realidad pienso que, dado todo lo que está pasando con la seguridad, este sería ahora mismo un momento inoportuno para salir a Bolsa”, mencionó Altman, asegurando que todavía hay mucho trabajo por delante antes de pensar en dar ese paso.
¿Pero qué onda con todos los riesgos que se corren?
Pues bueno, resulta que Altman explicó en la entrevista que por el momento quieren concentrarse en temas relacionados con la seguridad y la alineación de sus modelos.
Y es que las preocupaciones no han dejado de crecer, pues hemos visto constantes advertencias por parte de CEOs e incluso exempleados sobre la rapidez con la que se están desarrollando estas tecnologías y los riesgos que podrían traer.
De hecho, cuando le preguntaron a Altman sobre una posible probabilidad del 10% de que la IA provoque una catástrofe capaz de acabar con la humanidad, explicó que no sabía cómo podría calcularse exactamente una cifra así, pero dejó claro que un riesgo de ese tamaño sería inaceptable.
Además, mencionó que las principales empresas de Inteligencia Artificial podrían llegar a un acuerdo para reducir juntas la velocidad con la que desarrollan modelos cada vez más avanzados, en lugar de competir ciegamente por crear una IA más poderosa.
Así que, aunque al menos este año todavía no tendremos acciones de OpenAI activas en la Bolsa, esto no quiere decir que la compañía haya abandonado por completo la idea.
Sin embargo, lo preocupante aquí es la cantidad de personas dentro de la propia industria que se están sumando a las preocupaciones sobre qué tan rápido está avanzando la Inteligencia Artificial.