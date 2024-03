Lo que necesitas saber: Vaquero se reunió en el Vive Latino 2024 tras 20 años fuera del radar. Chetes, Maurizio y Rodrigo dieron un show para los fans más leales.

La legendaria banda de la avanzada regia nos conmovió en el espacio Intolerante del Vive Latino 2024, con un set lleno de clásicos potentes que recordó la importancia del trío de hard rock en la música mexicana.

Vaquero regresó al Vive Latino ante un fanbase leal que llevaba años esperando este regreso de la banda compuesta por Chetes, Maurizio y Rodrigo, y pagaron con creces los años de ausencia.

Vaquero tocó un potente set en el Vive Latino 2024. Foto: David Barajas para sopitas.com

La nostalgia potente de la avanzada regia en el Vive Latino 2024

Vaquero se reencontró con sus fans después de 20 años

“¿Cómo están Vive Latino?” preguntó Chetes en una de las pocas interacciones de la noche, ya que la neta tenían muchas rolitas que desempolvar para no dejar a sus fans con el antojo de escuchar alguna canción de antaño.

“Yesterday Song” fue de las más coreadas y vimos a muchos fans gritando por un regreso que hasta hace poco parecía imposible. Recordemos que Zurdok estuvo en la edición 2014 como regreso, pero en ese entonces la banda hizo más ruido alrededor del reencuentro, antes y después, pero los de Vaquero nos tomaron por sorpresa con este anuncio.

El Vive tiene una curaduría muy especial cuando se trata de encontrar reuniones, y regresarnos a las raíces del festival. En un espacio Intolerante bastante bien armado, con dos escenarios gemelos, la potencia de los riffs de Chetes cimbró el audio de ambos escenarios.

Se notó una gran dinámica entre Maurizio y Chetes. Foto: David Barajas para sopitas.com

Reunión para disfrutar por sus fans y por la banda

Se notaba que estaban divertidísimos los integrantes, ya que Maurizio y Chetes se cruzaban, reían y hasta señalaban al otro cuando le tocaba algún solo o puente. Abrieron recio con “All Day Dreamer”, y aunque en ese momento estaban tocando Bad Religion y Belanova, muchísimos fans intensos se reunieron para corear cada una de las rolas en inglés de este proyecto.

La banda no paró de sonreír y sentir cada riff y puente, y Rodrigo nos regaló varios fills que no están en sus rolas de estudio. De las más pedidas de inicio fue “Money”, y es que los fans estaban contentos pero exigían bastante de la banda. Cuando tocaban las canciones más pedidas, los fans brincaban y coreaban a más no poder, en un show potente pero sobrio, que confirmó la conexión especial que la música de Vaquero tiene con su público.

Estaremos atentos a noticias de Vaquero, porque este reencuentro podría significar material nuevo y también más shows. Lo que mostraron en el Vive Latino emociona porque también el rock necesita más reuniones como estas, sobre todo si vienen con nuevas rolas de una banda con calidad comprobada.

