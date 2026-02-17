Lo que necesitas saber: Desde hace años, Violet Grohl tiene presencia en los escenarios... pero siempre vinculada a su padre. Ahora, está presentando música propia.

Seeeeeeee, seeeeeee, seeeee… es la hija de David Grohl. Nepo baby, pues. Pero seguro hay cosas más interesantes que decir de Violet Grohl, ¿o no? Vamos a descubrirlo.

Dave y Violet Grohl / Foto: Instagram/viioletgrohl

En los escenarios desde los 12 años, junto a su padre y miembros de Nirvana

Nacida varios años después de que su padre fuera parte de Nirvana (2006), Violet Grohl es la hija mayor del líder de Foo Fighters. Y de ahí partimos para decir que, desde muy joven comenzó a darle a la música: a los 12 años, tuvo su primera aparición profesional… fue junto a su padre, en un concierto a beneficio.

Dos años después, cantó “Heart Shaped-Box” junto a los miembros de Nirvana. Esto fue para otro evento benéfico… algo similar a lo que pasó en enero de 2025, cuando los excompañeros de Kurt Cobain se reunieron para apoyar a las víctimas de los incendios de California. Ahí, Violet Grohl interpretó “All Apologies”.

Covers y más cover se añaden a la lista: de Adele, de X, de Jeff Buckley, de The Zutons… y colaboraciones con los Foo.

Entonces, ¿algo sin Dave Grohl no tiene?

A eso vamos… este 2026, Violet Grohl está lanzando música propia y un primer adelanto ya puede escucharse (y verse, porque va con todo y video): “THUM”. Y… pues imposible desvincular a esta chica de todo lo que su padre representa: es sonido y estética 90’s, lo cual para nada es malo.

Antes de “THUM”, Grohl lanzó “Applefish”, canción que ya más o menos suena a lo que hacen algunas artistas de su generación. En partes, porque mezcla la infalible fórmula de versos cantados de manera calma, rematados con guitarrazos intensos.

Una ayudadita nadie la desaprovecharía, ¿o no? Así que, quitando de en medio al líder de Foo Fighters, Violet Grohl parece que sí tiene con qué.

Otra probadita más de eso es “What’s Heaven Without You”, canción inspirada en David Lynch… mejor dicho, en la música de las películas del director. Muy a la Angelo Badalamenti (disponible en Bandcamp).