White Lies anuncia nuevo disco estrenando la rola “‘As I Try Not To Fall Apart”

Poco a poco nos acercamos al final del 2021, y a pesar de que ya nos ha tocado escuchar discos espectaculares, aún hay varias sorpresas para los meses que restan. Si algo nos ha ayudado en todo este tiempo de incertidumbre y sin conciertos o festivales en vivo, fue escuchar música recién salida del horno nuestras bandas y artistas favoritas, aunque contra todo pronóstico también tenemos uno que otro regreso inesperado, como el caso de White Lies.

Como recordarán, en 2019 la banda británica comandada por Harry McVeigh, Charles Cave y Jack Lawrence-Brown lanzó su quinto material discográfico, el cual simplemente llamaron Five (por cierto, ¿recuerdan cuando declararon su amor por México con un video?). Sin embargo, durante todo este rato sin presentaciones y demás, se metieron al estudio para componer varias rolas. Y agárrense, porque el trío volverá más fuerte que nunca con planes emocionantes.

White Lies está de vuelta con “As I Try Not To Fall Apart”

Resulta que White Lies acaba de anunciar que en unas cuantas semanas podremos escuchar su siguiente álbum de estudio, que llevará por título As I Try Not To Fall Apart. Según lo que comentó la banda, lo grabaron en dos sesiones de estudio y es el disco más variado en cuanto a sonidos de toda su carrera, pues incluye rock explosivo, algo de electro-pop, un toque de progresivo y grooves con tintes funk. Una mezcla de ritmos espectacular.

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, el grupo también estrenó el primer sencillo de este material, la canción homónima. Se trata de un tema donde brillan los sintetizadores con una percusión alucinante y beats bailables, elementos que acompañan la profunda y oscura voz de Harry McVeigh, que le aporta un poco de melancolía a la melodía. Sin duda, es una gran rola para regresar después de un buen rato en silencio.

La banda también estrenó el videoclip de la rola

Sobre “As I Try Not To Fall Apart”, White Lies dijo que se trata de una canción que salió de un momento a otro y en la que básicamente, muestran que ser vulnerable y de plano no sentir bien es algo muy normal, sobre todo considerando los tiempos tan difíciles que hemos enfrentado:

“Escribimos esta canción rápidamente, a última hora y en una noche. A menudo las canciones que salen más rápido se escriben desde las tripas y el corazón, no con la cabeza. Queríamos que la melodía se sintiera como un himno, para dar peso a la letra confesional a pesar de estar envuelta como una canción pop. Se trata de aceptar la vulnerabilidad como hombre y saber que está bien estar roto. Nunca ha habido un momento más urgente para difundir el mensaje de que está bien no estar bien”.

Por último pero no menos importante, la banda estrenó el videoclip de este sencillo, el cual contó con la dirección de James Arden –también conocido como The Thrash Factory–, quien ha trabajado con artistas como Jake Bugg, Laura Mvula y Bastille. El propio creador mencionó que la rola lo hizo “pensar en las personas que intentan salir de espirales emocionales –navegando por sentimientos de fragilidad y luchando contra las presiones cotidianas para poder mantener la calma–”.

As I Try Not To Fall Apart, el nuevo material discográfico de White Lies estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 18 de febrero de 2022. Pero mientras esperamos a que llegue la fecha para escuchar toda la música que compusieron durante todo este tiempo, a continuación [email protected] dejamos con el video oficial rola que le da título a su siguiente álbum de estudio y el tracklisto completo:

Tracklist de ‘As I Try Not To Fall Apart’

1. “Am I Really Going To Die”

2. “As I Try Not To Fall Apart”

3. “Breathe”

4. “I Don’t Want To Go To Mars”

5. “Step Outside”

6. “Roll December”

7. “Ragworm”

8. “Blue Drift”

9. “The End”

10. “There Is No Cure For It”