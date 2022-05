Sin temos a equivocarnos, podemos decir que el 2022 está siendo uno de los mejores años para los fans de la música y de la industria en general. No solo lo decimos porque los conciertos y festivales una vez más andan entre nosotros, también porque hay un montón de bandas que regresan no solo para subirse a los escenarios, de igual manera para presentar rolas nuevecitas, tal es el caso de los Yeah Yeah Yeahs.

Como recordarán, fue en 2013 cuando Karen O, Nick Zinner y Brian Chase estrenaron su más reciente material discográfico,, Mosquito. Desde entonces, se la han pasado tocando por todo el planeta y trabajando con sus propios proyectos. Sin embargo, esto cambiara este año porque después de tanto tiempo en espera, parece que vuelven y más fuertes que nunca con música recién salida del estudio.

Foto: Getty Images

Los Yeah Yeah Yeahs regresaron a los escenarios para presentar rolas nuevas

Hace algunos días, los Yeah Yeah Yeahs confirmaron con bombo y platillo a través de sus redes sociales que este 1 de junio lanzarán una rola llamada “Spitting Off The Edge Of The World”. Pero antes de que llegue el día para escucharla completa, la banda dio un concierto en el Teragram Ballroom de Los Ángeles el pasado 30 de mayo y fue ahí donde la estrenaron junto a un par de canciones más.

De acuerdo con NME, la agrupación neoyorquina se aventó varios hits como “Maps” (que por cierto, ACÁ les contamos la historia detrás de este rolón), “·Heads Will Roll” y muchos más. Pero también aprovecharon la oportunidad para presentar su nuevo sencillo que muy pronto llegará a plataformas digitales, así como una canción que según los asistentes lleva por nombre “Black Top”.

Hasta el momento de escribir esta nota, no sabemos si estas rolas formarán parte de un nuevo álbum de estudio de los Yeah Yeah Yeahs, o simplemente son temas que quisieron compartir con sus fans nomás porque sí. Ya nos darán más detalles en cuanto “Spitting Off The Edge Of The World” se estrene de manera oficial. Pero si algo estamos seguros, es que Karen O y compañía regresan con todo.