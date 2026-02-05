Lo que necesitas saber: El nuevo disco de Zayn, 'Konnakol' se estrenará el 17 de abril del 202.

¡Atención ‘Directioners’ y ‘Zquad’! Zayn Malik regresa a México, apenas en el 2025 lo tuvimos en el Palacio de los Deportes con un par de shows y ahora vuelve con tres conciertos como parte de su ‘Konnakol Tour‘, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Llegó el momento de que aquellas fans que se quedaron sin oportunidad de verlo, luego de que canceló su tercera fecha en el Palacio (por culpa de esas Principe de limón), puedan verlo. Así que, pongan muchísima atención para que no se queden sin boleto.

Ojalá que Harry Styles las haya dejado con dinero suficiente para el concierto de Zayn.

Helen gritando / Captura de pantalla

Fechas de Zayn Malik en México 2026

Vayan apartando las fechas y pidiendo permiso en el trabajo. Zayn iniciará sus shows en México, en pleno mes mundialista. Arranca el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey.

Tres días después, viajará a Guadalajara para cantar en la Arena VFG el 17 de junio y cerrará su tour en tierras mexas con su presentación en el Estadio GNP el 20 de junio.

14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey

17 de junio: Arena VFG, Guadalajara

20 de junio: Estadio GNP, CDMX

Imagen @ocesa_total vía X

El nuevo disco de Zayn, ‘Konnakol’ se estrenará el 17 de abril del 2026, así que, aquellas que consigan boletos podrán escuchar las nuevas canciones en vivo y quien sabe, tal vez nos sorprenda cantando otra canción de One Direction.

Preventa, venta general y venta fans para Zayn en México

Y ahora sí, vamos a lo importante: los boletos. La preventa exclusiva para clientes Banamex arranca el 12 de febrero a las 14:00 hrs y la venta general será el viernes 13 a las 14:00 hrs.

Preventa Banamex: 12 de febrero.

Venta general: 13 de febrero

Plataforma: Ticketmaster

Aunque además de esas dos fases, habrá una preventa para fans a la que podrán ingresar desde el martes 10 de febrero, aquellas que se hayan registrado en la VIP Key. Les llegará un enlace con un código individual para ingresar a la venta fans y ahí participan todas las tarjetas.

Mapas de Zayn en México

Y por cierto, Ticketmaster ya reveló los mapas del GNP y del Estadio Borregos, acá se los dejamos, solo falta el de la Arena VFG.

Solo es cosa de esperar a que también publiquen los precios de los boletos y estará todo listo para enfrentarse a una nueva pelea vs Ticketmaster.

Y para que vayan calentado motores, les dejamos el primer single de ‘Konnakol’, ‘Die for me’, que dato curioso, estuvo entre los temas que One Direction rechazó grabar hace unos años ¿Se imaginan cómo hubiera sonado con las cinco voces juntas?