Solo 10 países concentran el 95 % de las vacunas de COVID-19 en todo el mundo

Baia, baia: De acuerdo con la dirección regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solamente 10 países de tooodo el mundo concentraN el 95 % de todas las vacunas que se han desarrollado para enfrentar la pandemia de COVID-19.

¿Qué dijo la OMS sobre este porcentaje de vacunas?

Durante una conferencia de prensa virtual, el director de la región europea de la OMS, Hans Kluge, pidió a toda Europa a que se solidarice con las vacunas para el coronavirus, pues señaló que solo 10 países de todo el mundo concentran hasta un 95 % de las dosis que existen actualmente.

Al respecto indicó que es necesario que “todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas lo hagan”. Además, agregó que el organismo que representa realiza enormes esfuerzos para que cada nación reciba vacunas contra el COVID-19.

¿Cuáles son estos 10 países?

A pesar de que Hans Kluge dijo que solo en 10 países se ha concentrado el 95 % de las vacunas, no mencionó en ningún momento a que naciones se refería. Sin embargo, de acuerdo al sitio de análisis de datos Our world in data, estos países son: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.

Recientemente, de acuerdo con un reporte hecho por la British Medical Journal (The BMJ), “Reserving coronavirus disease 2019 vaccines for global access: cross sectional analysis”, hasta el 15 de noviembre de 2020 se pactaron siete mil 480 millones de dosis de 13 fabricantes y 48 candidatos a vacuna cuyos estudios ya estaban listos o en la parte final de los ensayos clínicos.

Lo increíble es que poco más del 51% de estas dosis ya había sido apartado por los países más ricos, que concentran solo el 14 % de la población mundial.