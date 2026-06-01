Lo que necesitas saber: De la Espriella ha mencionado que se quiere centrar en la seguridad, por lo que busca endurecer la lucha contra grupos criminales y organizaciones armadas.

Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos a la presidencia de Colombia, conocido en algunas partes como “El Abogado de la Mafia” actualmente acaba de alcanzar la segunda etapa de las elecciones del país, siendo su primer incursión en el mundo político. Pero…

¿Quién es y por qué su carrera es tan polémica?

Abelardo es un abogado, empresario y ahora político que ha sido fuertemente criticado a lo largo de su carrera específicamente en leyes pues ha llegado a representar a personas relacionadas con corrupción, parapolítica y otros escándalos de alto perfil.

Pero no solo eso, sino que también representó al empresario colombiano Alex Saab, señalado por EU como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Él siempre ha dicho que “todo acusado tiene derecho a una defensa legal” y que su trabajo no tiene nada que ver con practicar alguna actividad ilícita, recalcando que sus servicios han sido 100% legales y que solo defendía casos, no las conductas delictivas.

Foto: delaespriella_style

Una de las razones por las que ha sido duramente criticado es porque su inspiración para gobernar, si es que gana la candidatura, son Nayib Bukele, de El Salvador, Javier Milei, de Argentina y Donald Trump, de Estados Unidos, pues ha admirado su forma de gobierno y sus estilos de liderazgo.

¿Y qué es lo que implementaría si obtiene el liderazgo?

De la Espriella ha mencionado que se quiere centrar en la seguridad, por lo que busca endurecer la lucha contra grupos criminales y organizaciones armadas, fortalecer a las fuerzas de seguridad y construir más centros penitenciarios.

De igual forma, busca una disminución del gasto público, la reducción de impuestos para impulsar la inversión privada y una menor intervención del Estado en la economía.

Además, ha mantenido un discurso crítico hacia el gobierno de izquierda de Colombia y ha prometido combatir la corrupción, agilizar la justicia y atraer inversión extranjera.

Foto: delaespriella_style

Sus simpatizantes consideran que estas propuestas podrían mejorar la seguridad y la economía del país. Sus críticos, en cambio, advierten que algunas de sus medidas podrían generar preocupaciones sobre derechos civiles o aumentar la polarización.

Pero las polémicas no terminan ahí. Durante la campaña presidencial también ha denunciado amenazas de muerte en su contra y contra integrantes de su equipo, por lo que cuenta con un amplio esquema de seguridad.

Incluso, su campaña ha solicitado en varias ocasiones el refuerzo de las medidas de protección debido a presuntas amenazas y posibles atentados en su contra.

¿Y cómo va su paso por las elecciones?

Bueno, pues ha sorprendido bastante. A pesar de no ser el favorito de muchos debido a sus polémicas, el candidato ha logrado simpatizar con una parte importante del pueblo colombiano. Y es que, aunque esta es su primera incursión en terrenos políticos, sus propuestas han logrado convencer a muchos votantes.

Junto a Iván Cepeda logró avanzar a la segunda fase de las elecciones, esto después de que ninguno de los candidatos alcanzara la meta necesaria para obtener la victoria en primera vuelta.

Foto: resultados.registraduria.gov.co

Según datos de la Registraduría Nacional de Colombia, Abelardo de la Espriella cuenta con alrededor de 10,361,499 votos, lo que equivale al 43.74%, mientras que su contrincante, Iván Cepeda, suma 9,688,361 votos, equivalentes al 40.90%.

Por ahora solo queda esperar la resolución el próximo 21 de junio y esperar cualquier cosa, porque en la política todo puede cambiar de un momento a otro.