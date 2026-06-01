Lo que necesitas saber: La jueza dio un plazo de 60 días para que los fiscales procesen las pruebas y las entreguen a la defensa del general.

El domingo 31 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las acusaciones que EU ha hecho contra algunos funcionarios mexicanos, recalcando que hay que dudar del “verdadero interés” detrás de estos procesos judiciales y cuestionando si realmente buscan combatir a la delincuencia organizada.

Sin embargo, tal parece que esto todavía tiene mucho camino por recorrer pues este lunes 1 de junio se dio a conocer que la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk Failla, dio un adelanto sobre cómo va el caso del general en retiro y exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y otros funcionarios.

Y la cosa no pinta sencilla, pues aseguró que las pruebas presentadas por la fiscalía son “abundantes”. Y ojito, porque esto no parece terminar pronto, pues la magistrada informó que el número de procesados y detenidos podría seguir aumentando conforme avance la investigación.

Igualmente, la jueza dio un plazo de 60 días para que los fiscales procesen las pruebas y las entreguen a la defensa del general. Esto servirá para que los abogados de Gerardo Mérida revisen cuidadosamente el material. Además, se suspendieron los plazos de juicio rápido debido al volumen de evidencia presentada.

Foto: @DiariodeYucatan

La jueza fijó el próximo 4 de agosto para una audiencia de revisión, en la que se supervisará la entrega y el análisis de las pruebas, además de evaluar si existe la posibilidad de algún acuerdo.

Durante la audiencia se pudo observar a Mérida vistiendo el uniforme caqui utilizado por los internos en una cárcel federal de Nueva York y permaneció callado durante prácticamente toda la audiencia y solo intervino en algunos momentos para confirmar a la jueza que comprendía las instrucciones que se le estaban dando.

Por ahora queda esperar el avance del proceso judicial y conocer si, como adelantó la magistrada, más funcionarios podrían verse involucrados en el caso conforme avance la investigación.