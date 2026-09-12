La CAME activó la primera fase de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México para este domingo 13 de septiembre y estos son los vehículos que no circularán.

Lo que necesitas saber: ¡No te sorprendas! Estos vehículos no circularán mañana.

¡Apúntale bien! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, y sí, aunque ha estado lloviendo, sí hay contaminación.

Así que no te vayan a sorprender las autoridades y tú ni enterado de que no circulabas; por eso, para evitar sorpresas, aquí te contamos qué carros no circularán este domingo 13 de septiembre en el ZMVM.

Foto ilustrativa: Emanuel Mendoza – Pexels

¿Qué carros no circularán este domingo 13 de sep?

Para el domingo 13 de septiembre, estos vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a las 22:00 horas; evita llevarte sorpresas.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Hasta el momento no se sabe si esta medida se puede extender por más días o solo se dé por el día de mañana, mantente al pendiente de los comunicados oficiales de la CAME.

Así que, si pensabas salir por la Zona Metropolitana del Valle de México, es mejor que vayas viendo otras alternativas.