Después de finalizar una reunión con el primer ministro de Irlanda, el presidente de EU fue cuestionado si continuaría dentro del tratado con México y Canadá, a lo que afirmó que tiene una buena relación y seguirá.

Lo que necesitas saber: Esto llega después de que Trump anunciara hace algunos meses que no iba a continuar con el tratado y que iba a dejar que caducara para hacer unas nuevas negociaciones.

Donald Trump se podría decir que nos acaba de dar un spoiler sobre el Tratado de México, EU y Canadá (T-MEC) y aseguró que su país puede mantener una “excelente relación con México”.

“Vamos a tener una buena relación con México”, declaró el mandatario republicano en una conferencia de prensa en Dublín.

Cuando finalizó la reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Michéal Martin, la prensa cuestionó a Trump si contempla abandonar el Tratado, a lo que nos dio un pequeño adelanto.

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Uno de los asistentes le preguntó: “¿Está considerando retirarse del acuerdo T-MEC, con México y Canadá?”, a lo que respondió el mandatario de EU: “No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un tratado desesperadamente”.

Esto llega después de que Trump anunciara hace algunos meses que no iba a continuar con el tratado y que iba a dejar que caducara para hacer unas nuevas negociaciones.

Incluso estas declaraciones llegan después de algunos delirios de Trump en sus redes, en donde comparte imágenes de querer integrar a Canadá y México como parte de EU.

Por último, después de anunciar la buena relación con México, Trump arremetió contra Ottawa al señalar que a los agricultores gringos “los han estafado durante 50 años” y acusó a Canadá de aprovecharse de EU en materia comercial.

Veremos qué pasa en los próximos días, si de verdad seguirá formando parte del tratado.