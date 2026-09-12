Lo que sabemos sobre la explosión de una taquería en la alcaldía Álvaro Obregón

El terrible accidente de la explosión de un tanque de gas de 30 kilos en una taquería en la alcaldía Álvaro Obregón ha dejado como saldo a 2 personas sin vida y 14 lesionadas, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Lo que necesitas saber: La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que en el accidente murieron 2 personas y 14 están en el hospital.

La lamentable noticia de la explosión de un tanque de gas de 30 kilos en una taquería ubicada en la colonia Olivar del Conde Primera Sección en la alcaldía Álvaro Obregón ha dejado un saldo de 2 personas sin vida y 14 lesionados.

En un mensaje compartido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) informó que la explosión fue durante la tarde del 10 de septiembre en un puesto de comida, por lo que personal ministerial y pericial de la dependencia ya trabaja para esclarecer los hechos.

Foto: Redes sociales

Y lamentablemente, después de realizar los trabajos de emergencia, se dio que el accidente hasta el momento ha dejado un saldo de 2 personas fallecidas y 14 personas lesionadas.

“Personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura realizan los estudios correspondientes”, informó la Fiscalía.

Después de los hechos, el personal de Atención a Víctimas ha brindado acompañamiento a las personas afectadas y familiares.

Más tarde, por medio de un comunicado, las autoridades informaron que una persona mayor y dos adolescentes ya recibieron el alta médica.

Por su parte, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compartió en sus redes sociales el listado con los nombres de las personas lesionadas, así como los hospitales donde las están atendiendo.