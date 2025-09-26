Lo que necesitas saber: Adán Augusto habría recibido los depósitos mientras fue precandidato presidencial, coordinador de campaña, y senador de la república.

Adán Augusto López anda sudando frío: a la espera de ser llamado para explicar lo de “La Barredora”, ahora también tiene que rendir cuentas por unos cuantos millones que le llegaron a su cuenta… los cuales no metió a su declaración patrimonial. Upsss…

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Empresas beneficiadas con recursos publicos y empresa fantasma depositaron a Adán Agusto

De acuerdo con la Unidad de Investigación N+ Focus (del canal N+), el senador Adán Augusto no sólo olvidó mencionar los 79 millones de pesos en su declaración patrimonial… sino que la procedencia de estos parece un tanto turbia.

La investigación realizada por los periodistas Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa, apunta a que el exgobernador de Tabasco recibió tanta billetiza por medio de transferencias hechas por empresas beneficiadas con recursos públicos.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Seeeee… la clásica y, para hacer más conocido el esquema, resalta que no existe una de esas empresas que tuvieron a bien hacerle depósitos tan sabrosos al ahora senado. Es decir, hay la figura de empresa fantasma involucrada en el asunto.

“Que aclare el senador”, pide Claudia Sheinbaum

Según la investigación de N+, Adán Augusto recibió los 79 millones de pesos en depósitos que indican que, según , realizó “Servicios Profesionales”… buena chamba que se ha de haber aventado, para recibir en el lapso de un año (2023 a 2024) tanta feria.

Como detalle que deja más mal parado a Adán Augusto López, se indica que las empresas fueron contratistas del gobierno de Tabasco cuando el susodicho era gobernador y otras son empresas vinculadas a sus familiares.

AMLO y Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco

Sobre este asunto, se espera que Adán Augusto salga con su ya conocida cara de wey a señalar que todo se trata de una campaña en su contra. Aunque, quizás, va a tener que hacer algo más… ya que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que explique de dónde tanta lana sin declarar.

“Que aclare el senador”, pidió la presidenta al ser cuestionada del tema en la mañanera del 26 de septiembre… horas después de que N+ dio a conocer tan cochambrosa información.